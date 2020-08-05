Ефремов отказался признать вину в ДТП

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, поскольку ничего о нем не помнит, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Прокурор, оглашая обвинение во время первого слушания по существу, заявил, что артист в момент аварии "проявил преступную небрежность" и ехал на скорости 85 километров в час, то есть превысил установленный лимит на 25 километров.

"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — сказал, в свою очередь, Ефремов.

Также в суде выступил сотрудник ДПС, который был на месте ДТП. Он сообщил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.

"Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров (погибший. — Прим. ред.) был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. <...> Были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. <...> Он дал согласие на медицинское освидетельствование", — рассказал он.

На вопрос адвоката, помнит ли он, как его возили на освидетельствование, артист ответил отрицательно.

Второй сотрудник ДПС, опрошенный на слушаниях, заявил, что во время аварии именно Ефремов находился за рулем, никого другого в машине не было: по его словам, это подтверждали свидетели и сам актер. "Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток". <...> Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил", — отметил он.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

Ранее во время следствия Ефремов уже отказывался признавать вину в ДТП, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.