Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода

"За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество", — сказала экс-участница коллектива.

Михалкова отметила, что не планирует разовых проектов с бывшими коллегами, однако не исключает сотрудничества на других площадках.

В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу.