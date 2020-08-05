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Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода
Актриса Юлия Михалкова в интервью "Собеседнику" рассказала об отношениях с бывшими коллегами из "Уральских пельменей". РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:52
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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РИА Новости
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юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени

Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода

11:38 05.08.2020 (обновлено: 12:52 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Михалкова в интервью "Собеседнику" рассказала об отношениях с бывшими коллегами из "Уральских пельменей".
По ее словам, она продолжает личное общение с артистами.

"За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество", — сказала экс-участница коллектива.

Михалкова отметила, что не планирует разовых проектов с бывшими коллегами, однако не исключает сотрудничества на других площадках.
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В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу.
В июле артистка рассказала, что заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".
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Юлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмени
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