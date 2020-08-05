Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200805/1575390957.html
"Заговор классиков". Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой!
Низкорослый человек бешеной энергии. Герой-партизан 1812 года. Генерал. Стихи писал с той же яростью, что и рубил шашкой врагов. Увлекательный прозаик-мемуарист. Помещик. Ловелас. Правдолюб. Друг Пушкина (повлиял на его поэзию).
2020-08-05T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575397929_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_29c5ee8b98518b818cdf8d4d6ea0209f.jpg
"Заговор классиков". Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой!
Низкорослый человек бешеной энергии. Герой-партизан 1812 года. Генерал. Стихи писал с той же яростью, что и рубил шашкой врагов. Увлекательный прозаик-мемуарист. Помещик. Ловелас. Правдолюб. Друг Пушкина (повлиял на его поэзию).
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575397929_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_29c5ee8b98518b818cdf8d4d6ea0209f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575397929_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_e880e599861c56b252f67f61e7c9411a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575397929_139:0:502:363_1400x0_80_0_0_0afa24f4846b6227e68dbb74dde222dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, виктор ерофеев, аудио

"Заговор классиков". Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой!

14:00 05.08.2020
277
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой!
Вчера, 14:00
Низкорослый человек бешеной энергии. Герой-партизан 1812 года. Генерал. Стихи писал с той же яростью, что и рубил шашкой врагов. Увлекательный прозаик-мемуарист. Помещик. Ловелас. Правдолюб. Друг Пушкина (повлиял на его поэзию).
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Вы слушаете нас каждую неделю, и нам интересно узнать вас лучше. Чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы. Просим вас пройти наш новый опрос, это займет не более 5 минут.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
200002
Обсудить 0
Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
Рекомендуем
Антисептический гель для рук
Эксперт рассказала, как правильно обработать руки антисептиком
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Новые флагманские смартфоны Samsung
Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Часовня Самсона (ХIХ век) в деревне Кондобережская Медвежьегорского района Республики Карелия. Деревня расположена на берегу Онежского озера в исторической области Заонежье
Пушки Петра I и аудиогиды: новый проект расскажет об истории Заонежья
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Экологическая бомба: зараженная территория «Усольехимпрома»
Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
Актер Станислав Садальский
Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Женщина жарит рыбу на сковородке
Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния