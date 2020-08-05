В России началось серийное производство пистолетов "Удав"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения ( Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения ( ЦНИИточмаш , входит в " Ростех ").

"ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного девятимиллиметрового пистолета "Удав". В конструкции "Удава" использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В числе запатентованных технологий — новая конструкция магазина. По ней можно визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов.

Кроме того, пистолет оснащен глушителем со сменным теплопоглощающим модулем и двумя видами патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

"Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полета пули, что значительно снижает уровень звука выстрела", — говорится в релизе компании.

"Удав" — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Пистолет прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.