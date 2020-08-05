Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575390732.html
В России началось серийное производство пистолетов "Удав"
Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:56
ростех
цнииточмаш
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/43/1552924391_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_1971362d37f3bd325698035f0a749cfa.jpg
https://ria.ru/20200701/1573715929.html
https://ria.ru/20200507/1571071347.html
Может лучше смартфон или компьютер , или хотя бы стиральную машинку научились бы производить ?
155
Отлично!
91
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/43/1552924391_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_1971362d37f3bd325698035f0a749cfa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155292/43/1552924391_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_1e4b6b74ea3fb87a5b73534b8aee43b3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155292/43/1552924391_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_67283e6646dae1cc1e9f6a48ad1a2d1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, цнииточмаш, экономика

В России началось серийное производство пистолетов "Удав"

11:34 05.08.2020 (обновлено: 12:56 05.08.2020)
37781
© РИА Новости / Андрей СтанавовСтрельба из специальной версии пистолета "Удав" с прибором бесшумной стрельбы
Стрельба из специальной версии пистолета Удав с прибором бесшумной стрельбы
© РИА Новости / Андрей Станавов
Стрельба из специальной версии пистолета "Удав" с прибором бесшумной стрельбы. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").
"ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного девятимиллиметрового пистолета "Удав". В конструкции "Удава" использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Автомат А-545
1 июля, 03:14Новое оружие России
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
В числе запатентованных технологий — новая конструкция магазина. По ней можно визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов.
Кроме того, пистолет оснащен глушителем со сменным теплопоглощающим модулем и двумя видами патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

"Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полета пули, что значительно снижает уровень звука выстрела", — говорится в релизе компании.

"Удав" — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Пистолет прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
Бронеавтомобиль Атлет
7 мая, 10:04Новое оружие России
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
3561177822
Обсудить 23
РостехЦНИИТОЧМАШЭкономика
Популярные комментарии
Может лучше смартфон или компьютер , или хотя бы стиральную машинку научились бы производить ?
5 августа, 13:26
freizdorf
64401284
Отлично!
5 августа, 12:42
Егор Панкратов
71001118
Рекомендуем
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Ефремов отказался признать вину в ДТП
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Дагомыс
В Сочи проверят все базы отдыха после происшествия с медведями
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода
Граница Украины и России
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Раковые клетки
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Анастасия Заворотнюк
Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния