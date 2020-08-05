https://ria.ru/20200805/1575390732.html
В России началось серийное производство пистолетов "Удав"
Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:34
2020-08-05T12:56
ростех
цнииточмаш
экономика
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https://ria.ru/20200701/1573715929.html
https://ria.ru/20200507/1571071347.html
freizdorf
Может лучше смартфон или компьютер , или хотя бы стиральную машинку научились бы производить ?
155
23
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, цнииточмаш, экономика
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш
, входит в "Ростех
").
"ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного девятимиллиметрового пистолета "Удав". В конструкции "Удава" использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В числе запатентованных технологий — новая конструкция магазина. По ней можно визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов.
Кроме того, пистолет оснащен глушителем со сменным теплопоглощающим модулем и двумя видами патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.
"Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полета пули, что значительно снижает уровень звука выстрела", — говорится в релизе компании.
"Удав" — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Пистолет прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.