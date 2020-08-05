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ЦИК не будет направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК РФ не будет наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии, так как не получал приглашения от белорусской стороны, а также не считает возможным из-за... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:57
элла памфилова
цик рф
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575355101.html
Жест понятен. Но бесполезен. Теряем, если уже не потеряли, Белоруссию. И в этом, по-моему, вина не только батьки, но и российского руководства.
29
Какие выборы))Он себя уже выбрал
26
8
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839446_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cc9a479721bdd7caa21c90a34ea50e12.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
элла памфилова, цик рф, белоруссия, в мире

ЦИК не будет направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

11:34 05.08.2020 (обновлено: 11:57 05.08.2020)
3362
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЦИК РФ не будет наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии, так как не получал приглашения от белорусской стороны, а также не считает возможным из-за пандемии коронавируса направлять своих представителей в республику, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
4 августа, 15:08
Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"
"ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег", - сказала Памфилова.
Она добавила, что наблюдатели от РФ также не поедут в составе миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. По ее словам, БДИПЧ получило приглашение от белорусской стороны слишком поздно, а по линии СНГ ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей, учитывая, "мягко говоря, весьма специфическое отношение белорусского руководства к коронавирусной пандемии".
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Обсудить 8
Элла ПамфиловаЦИК РФБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Жест понятен. Но бесполезен. Теряем, если уже не потеряли, Белоруссию. И в этом, по-моему, вина не только батьки, но и российского руководства.
5 августа, 13:11
Александр И
15000014
Какие выборы))Он себя уже выбрал
5 августа, 12:09
Илья Jlord
1860002
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