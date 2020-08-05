Кампанию Тихановской финансирует Запад, считает эксперт

"Другое дело - откуда деньги? Есть подозрения, что эти дорогостоящие политтехнологи оплачены какими-то грантами. Маловероятно, что это деньги какого-то (мужа Тихановской Сергея – ред.) Тихановского - блогера или еще кого-то. Вот это вполне вероятно, что там западные деньги на проведение кампаний", - сказал Погребинский РИА Новости в среду.