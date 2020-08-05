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Кампанию Тихановской финансирует Запад, считает эксперт
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избирательная кампания кандидата в президенты Белоруссии... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:33
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
михаил погребинский
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, михаил погребинский, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Кампанию Тихановской финансирует Запад, считает эксперт

11:33 05.08.2020
1706
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избирательная кампания кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской финансируется Западом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками", которые "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит".
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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"Другое дело - откуда деньги? Есть подозрения, что эти дорогостоящие политтехнологи оплачены какими-то грантами. Маловероятно, что это деньги какого-то (мужа Тихановской Сергея – ред.) Тихановского - блогера или еще кого-то. Вот это вполне вероятно, что там западные деньги на проведение кампаний", - сказал Погребинский РИА Новости в среду.

При этом эксперт выразил мнение, что к проведению кампаний могут быть причастны не только западные политтехнологи. "Наши политтехнологи работают во всем мире, даже в США. Я некоторых знаю, которые работают и в Африке, и в Южной Америке. Это американская школа освоена нашими специалистами. Наш профессиональный уровень вполне соответствует общемировому. Так что не обязательно нужно думать, что там работают (политтехнологи из США - ред.)", - сказал Погребинский, отвечая на вопрос, могут ли избирательные кампании некоторых кандидатов быть срежиссированы американскими политтехнологами.
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяМихаил ПогребинскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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