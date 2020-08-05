Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", — привел слова губернатора ливанский новостной портал

В результате ЧП повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, более ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.