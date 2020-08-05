https://ria.ru/20200805/1575389968.html
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:22
2020-08-05T13:03
ливан
взрыв в бейруте
бейрут
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575389225.html
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Злобный Хорек
Что-то неудачно везли куда-то) Типо зеленых ящиков с маркировкой СССР 1951 год )))))))
37
Павел Иванов
Кстати владельцем судна с которого конфисковали эту селитру был выходец из Хабаровска, ныне проживающий на Кипре.
30
19
ливан
бейрут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.
2020-08-05T11:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, взрыв в бейруте, бейрут, в мире