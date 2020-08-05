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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:03
ливан
взрыв в бейруте
бейрут
в мире
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Что-то неудачно везли куда-то) Типо зеленых ящиков с маркировкой СССР 1951 год )))))))
37
Кстати владельцем судна с которого конфисковали эту селитру был выходец из Хабаровска, ныне проживающий на Кипре.
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ливан
бейрут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.
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ливан, взрыв в бейруте, бейрут, в мире

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

11:22 05.08.2020 (обновлено: 13:03 05.08.2020)
29278
КАИР, 5 авг — РИА Новости. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов.
"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", — привел слова губернатора ливанский новостной портал LBCI Nеws.
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В результате ЧП повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, более ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
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10523287621
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ЛиванВзрыв в БейрутеБейрутВ мире
Популярные комментарии
Что-то неудачно везли куда-то) Типо зеленых ящиков с маркировкой СССР 1951 год )))))))
5 августа, 12:20
Злобный Хорек
5000626
Кстати владельцем судна с которого конфисковали эту селитру был выходец из Хабаровска, ныне проживающий на Кипре.
5 августа, 12:06
Павел Иванов
7041018
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