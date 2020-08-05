Названы основные версии аварии с микроавтобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Следователи отрабатывают три основные версии повлекшей смерть людей дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, среди них несоблюдение организатором перевозки условий труда водителя, сообщает пресс-служба крымского управления Следователи отрабатывают три основные версии повлекшей смерть людей дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, среди них несоблюдение организатором перевозки условий труда водителя, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.

На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. ДТП произошло 31 июля. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь . Возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В микроавтобусе находились жители Краснодарского и Хабаровского краев, Крыма, Сургута и Омска. Организатор пассажирских перевозок заключен под стражу до 31 августа.

"Следствием отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения превышала 100 км/ч при допустимых 90. Кроме того, следователями установлено, что 30 июля микроавтобус выехал в 14 часов с территории Крыма в Краснодарский край, а 31 июля в 2 часа 22 минуты находился на Крымском мосту в обратном направлении.