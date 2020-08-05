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Названы основные версии аварии с микроавтобусом в Крыму
Следователи отрабатывают три основные версии повлекшей смерть людей дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, среди них несоблюдение организатором... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:19
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

Названы основные версии аварии с микроавтобусом в Крыму

11:19 05.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Крыму
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Следователи отрабатывают три основные версии повлекшей смерть людей дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, среди них несоблюдение организатором перевозки условий труда водителя, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. ДТП произошло 31 июля. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В микроавтобусе находились жители Краснодарского и Хабаровского краев, Крыма, Сургута и Омска. Организатор пассажирских перевозок заключен под стражу до 31 августа.
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"Следствием отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения превышала 100 км/ч при допустимых 90. Кроме того, следователями установлено, что 30 июля микроавтобус выехал в 14 часов с территории Крыма в Краснодарский край, а 31 июля в 2 часа 22 минуты находился на Крымском мосту в обратном направлении.
"Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
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