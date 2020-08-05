Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575389723.html
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:18
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388041_0:174:3110:1923_1400x0_80_0_0_ee79d6ccd2541c1618fd3cc08557cfe8.jpg
https://ria.ru/20200804/1575351070.html
Софистика-перевёртыш как в Древнем мире. Циничная попытка потерпевших сделать виновными, а настоящего ПРЕСТУПНИКА - на свободу? Ефремов, признай уже громко свою вину.
264
То есть,экспертиза следов на подушке безопасности и след от ремня на шее слева у Е. уже не считаются? Может,Е. вообще в машине не было? Он просто шел пошатываясь мимо и вдруг увидел свою тачку в хлам. Ой, а чего это? Я его вылечу, у меня денег...
251
52
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388041_0:174:3110:1923_1400x0_80_0_0_ee79d6ccd2541c1618fd3cc08557cfe8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388041_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_19ab81b94b9367b6f7f318cef1b60097.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388041_283:0:2331:2048_1400x0_80_0_0_1667d5a42fa5d68d56ab562a4b403d71.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

11:18 05.08.2020
71204
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП  с участием актера.
"По полученной нами информации, потерпевшая сторона намеревается совершить фальсификацию доказательств", - цитирует Пашаева агентство городских новостей "Москва".
По словам адвоката, представители потерпевших попросят суд о допросе свидетелей, которые ранее не опрашивало следствие. По его мнению,  они намерены дискредитировать Ефремова и указать на то, что именно он находился за рулем.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
4 августа, 13:53
Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП
231224360207
Обсудить 52
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Софистика-перевёртыш как в Древнем мире. Циничная попытка потерпевших сделать виновными, а настоящего ПРЕСТУПНИКА - на свободу? Ефремов, признай уже громко свою вину.
5 августа, 11:30
lyuda.terenteva.55
2201052216
То есть,экспертиза следов на подушке безопасности и след от ремня на шее слева у Е. уже не считаются? Может,Е. вообще в машине не было? Он просто шел пошатываясь мимо и вдруг увидел свою тачку в хлам. Ой, а чего это? Я его вылечу, у меня денег...
5 августа, 11:22
Von Stirliz
23860304
Рекомендуем
Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Ефремов отказался признать вину в ДТП
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Здание Государственной думы
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Трубы для газопровода Северный поток — 2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Медведь в вольере
В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Драка с участием украинской топ-модели на пляже в Турции попала на видео
Зона паспортного контроля
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Отель в Анталье
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Раковые клетки
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния