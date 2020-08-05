https://ria.ru/20200805/1575389723.html
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:18
2020-08-05T11:18
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200804/1575351070.html
lyuda.terenteva.55
Софистика-перевёртыш как в Древнем мире. Циничная попытка потерпевших сделать виновными, а настоящего ПРЕСТУПНИКА - на свободу? Ефремов, признай уже громко свою вину.
264
Von Stirliz
То есть,экспертиза следов на подушке безопасности и след от ремня на шее слева у Е. уже не считаются? Может,Е. вообще в машине не было? Он просто шел пошатываясь мимо и вдруг увидел свою тачку в хлам. Ой, а чего это? Я его вылечу, у меня денег...
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия