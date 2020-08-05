Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.

По словам адвоката, представители потерпевших попросят суд о допросе свидетелей, которые ранее не опрашивало следствие. По его мнению, они намерены дискредитировать Ефремова и указать на то, что именно он находился за рулем.

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.