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Двое военных пострадали при обрушении моста в ЕАО
Двое военнослужащих пострадали в результате ЧП при наведении моста, угрозы их жизни нет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:05
еврейская автономная область
хабаровский край
происшествия
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У россиян дети получаются красивые. А вот то, что они руками делают, как-то не очень...
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как может обрушиться понтонный мост если он плавает в воде ? он может затронуть или уплыть по течению , но он не может обрушиться !ЕГЭ вас за ногу
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еврейская автономная область
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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еврейская автономная область, хабаровский край, происшествия

Двое военных пострадали при обрушении моста в ЕАО

11:10 05.08.2020 (обновлено: 13:05 05.08.2020)
12550
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНаведение понтонно-мостовой переправы береговым и речным звеном парка ПМП на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Наведение понтонно-мостовой переправы береговым и речным звеном парка ПМП на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Двое военнослужащих пострадали в результате ЧП при наведении моста, угрозы их жизни нет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Инцидент произошел на учениях подразделения железнодорожных войск Восточного военного округа в поселке Тельмана в Смидовичском районе на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Построение солдат
Вчера, 11:02
Во время военных учений в ЕАО обрушился понтонный мост
В маневрах участвовали 20 человек, они сооружали переправу.
При наведении понтонного моста сложилась одна из опор. Двое военнослужащих упали и получили травмы.
В пресс-службе подчеркнули, что пострадавших оперативно доставили на медобследование. Врачи констатировали, что их жизни ничего не угрожает.
На месте работает комиссия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
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1386831824
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Еврейская автономная областьХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
У россиян дети получаются красивые. А вот то, что они руками делают, как-то не очень...
5 августа, 11:33
nnn uuu
9301218
как может обрушиться понтонный мост если он плавает в воде ? он может затронуть или уплыть по течению , но он не может обрушиться !ЕГЭ вас за ногу
5 августа, 11:18
F-16 Viper
1940017
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