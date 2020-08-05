https://ria.ru/20200805/1575389321.html
Двое военных пострадали при обрушении моста в ЕАО
Двое военнослужащих пострадали в результате ЧП при наведении моста, угрозы их жизни нет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:10
2020-08-05T13:05
еврейская автономная область
хабаровский край
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/08/1555930868_659:174:3181:1593_1400x0_80_0_0_f87a6e18959dcb03301f440c9ed309bb.jpg
https://ria.ru/20200805/1575388793.html
https://ria.ru/20200612/1572838455.html
nnn uuu
У россиян дети получаются красивые. А вот то, что они руками делают, как-то не очень...
33
F-16 Viper
как может обрушиться понтонный мост если он плавает в воде ? он может затронуть или уплыть по течению , но он не может обрушиться !ЕГЭ вас за ногу
31
17
еврейская автономная область
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/08/1555930868_659:174:3181:1593_1400x0_80_0_0_f87a6e18959dcb03301f440c9ed309bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврейская автономная область, хабаровский край, происшествия