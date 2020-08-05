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В ДНР обвинили силовиков в минировании территории у линии соприкосновения
Украинские силовики минируют территорию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:09
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР обвинили силовиков в минировании территории у линии соприкосновения

11:09 05.08.2020
489
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют территорию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Используя перемирие, противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. В районе населенного пункта Водяное зафиксирована установка саперами 36 бригады (украинских силовиков - ред.) 13 противотанковых мин", - сказал представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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