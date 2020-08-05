https://ria.ru/20200805/1575389178.html
Дакота ответила хейтерам, заявившим, что она заболела COVID-19 ради пиара
Певица Рита Дакота ответила в инстаграме хейтерам, которые заявили, что она заразилась коронавирусной инфекцией ради пиара. По мнению недоброжелателей, она... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:13
2020-08-05T13:13
культура
влад соколовский
рита дакота
самоизоляция
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
влад соколовский, рита дакота, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певица Рита Дакота ответила в инстаграме хейтерам, которые заявили, что она заразилась коронавирусной инфекцией ради пиара. По мнению недоброжелателей, она воспользовалась пандемией, чтобы продвинуть будущий клип.
"Я всех обманула. Придумала себе "корону", чтобы клип попиарить. Или нет, хуже – денег взяла у сильных мира сего, чтобы попиарить "болезнь, которой не существует". Не знаю, что хуже. Эти и многие другие невероятные махинации от ее величества королевы фальсификаций Риты Дакоты", – написала певица.
Она напомнила "троллям", что ранее ее обвинили в том, что развод с Владом Соколовским был устроен ради концерта, а недавний скандал с Яной Рудковской организовали, чтобы продвинуть альбом, который вышел месяц до этого.
"А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа – это уже что-то новенькое, заносите! – поиронизировала Дакота. – Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды? В моей картине мира это просто не укладывается, ну как можно так шутить? А еще больше не укладывается – как можно обвинять в таком человека, артиста, молодую маму? У меня "слетело" множество концертов и корпоративов, съемок и коммерческих активностей. Поверьте, это большие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса".
По словам исполнительницы, она очень расстроилась, прочитав "этот мрак" про себя, а также уточнила, что соболезнует всем, "у кого погремушка вместо души", и больше не собирается читать подобные комментарии.
На этой неделе Рита Дакота сообщила
, что у нее подтвердился положительный тест на коронавирус, причем только с третьего раза.
"Чувствую себя сносно, но нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном, нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома", – рассказала певица.