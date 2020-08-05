Дакота ответила хейтерам, заявившим, что она заболела COVID-19 ради пиара

"А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа – это уже что-то новенькое, заносите! – поиронизировала Дакота. – Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды? В моей картине мира это просто не укладывается, ну как можно так шутить? А еще больше не укладывается – как можно обвинять в таком человека, артиста, молодую маму? У меня "слетело" множество концертов и корпоративов, съемок и коммерческих активностей. Поверьте, это большие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса".