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В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер
Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:34
сочи
краснодарский край
происшествия
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Сотрудники Сочинского нацпарка вместе с сотрудниками ГАИ отпугнули дикого зверя, оттеснив его в ближайшую лесополосу, после чего в течение получаса он умер своей смертью. - он шел за помощью...
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Звери должны жить в естественной для них среде обитания. Для вымирающих видов нужны питомники. А зоопарки - это концлагеря.
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РИА Новости
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сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер

11:01 05.08.2020 (обновлено: 12:34 05.08.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМедведь в вольере
Медведь в вольере
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медведь в вольере. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру, возбуждено уголовное дело, говорится в совместном релизе СУ СК России по Кубани и краевой прокуратуры.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <…> возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей. <…> По данным следствия, вечером 4 августа <…> мальчик находился <…> на улице Армавирской поселка Дагомыс. Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержались два диких медведя. Одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". Позднее в прокуратуре уточнили, что один из медведей, предположительно, затащил ребенка внутрь вольера.
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Звери причинили мальчику множественные телесные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По данным СУ СК, в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе правомерность содержания диких животных, а также соблюдение условий безопасности. Свою проверку организовала и прокуратура.
В минувшую пятницу сообщалось, что в Сочи из лесного массива на пост ГАИ Магри вышел другой медведь. Видео засняли очевидцы. На кадрах видно, как небольшой медведь медленно переходит дорогу и идет к полицейским на посту. Один бок у животного ободран. На видео очевидцы предполагают, что животное больное или его ободрали собаки. Сотрудники Сочинского нацпарка вместе с сотрудниками ГАИ отпугнули дикого зверя, оттеснив его в ближайшую лесополосу, после чего в течение получаса он умер своей смертью.
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Пресс-служба нацпарка сообщила, что при осмотре никаких огнестрельных и других ранений не обнаружено. Судя по стертым зубам и облезлой шкуре, медведь был очень старым, в паху у него была обнаружена большая опухоль. Как сообщила пресс-служба, после этого инцидента в соцсетях на нацпарк посыпались гневные комментарии, но в парке напомнили, что тем, кто их пишет, нужно понимать, что жизнь людей, которые в тот момент находились на посту, была под угрозой.
"К сожалению, многие люди, которые не компетентны в данной области, начинают давать, как они считают, "компетентные" рекомендации… Предлагают дикого зверя покормить, напоить водой, отвезти в лазарет, взять на поводок и отвести к врачу, при этом совершенно не знают повадки бурого медведя и не понимают, что выполнение всех этих рекомендаций угрожает жизни человека. Ведь любое дикое животное, как только сократится расстояние между ним и человеком до определенного момента, нападает", — пояснила пресс-служба.
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Сотрудники Сочинского нацпарка вместе с сотрудниками ГАИ отпугнули дикого зверя, оттеснив его в ближайшую лесополосу, после чего в течение получаса он умер своей смертью. - он шел за помощью...
5 августа, 11:15
Павел Иванов
483113176
Звери должны жить в естественной для них среде обитания. Для вымирающих видов нужны питомники. А зоопарки - это концлагеря.
5 августа, 11:16
ВПВацлав Петров
110011219
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