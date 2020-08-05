В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру, возбуждено уголовное дело, говорится в совместном релизе СУ СК России по Кубани и краевой прокуратуры.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <…> возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей. <…> По данным следствия, вечером 4 августа <…> мальчик находился <…> на улице Армавирской поселка Дагомыс. Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержались два диких медведя. Одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". Позднее в прокуратуре уточнили, что один из медведей, предположительно, затащил ребенка внутрь вольера.

Звери причинили мальчику множественные телесные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По данным СУ СК, в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе правомерность содержания диких животных, а также соблюдение условий безопасности. Свою проверку организовала и прокуратура.

В минувшую пятницу сообщалось, что в Сочи из лесного массива на пост ГАИ Магри вышел другой медведь. Видео засняли очевидцы. На кадрах видно, как небольшой медведь медленно переходит дорогу и идет к полицейским на посту. Один бок у животного ободран. На видео очевидцы предполагают, что животное больное или его ободрали собаки. Сотрудники Сочинского нацпарка вместе с сотрудниками ГАИ отпугнули дикого зверя, оттеснив его в ближайшую лесополосу, после чего в течение получаса он умер своей смертью.

Пресс-служба нацпарка сообщила, что при осмотре никаких огнестрельных и других ранений не обнаружено. Судя по стертым зубам и облезлой шкуре, медведь был очень старым, в паху у него была обнаружена большая опухоль. Как сообщила пресс-служба, после этого инцидента в соцсетях на нацпарк посыпались гневные комментарии, но в парке напомнили, что тем, кто их пишет, нужно понимать, что жизнь людей, которые в тот момент находились на посту, была под угрозой.