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Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, пришедшего с обыском
Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:59
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
солнечногорск
происшествия
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солнечногорск
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
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РИА Новости
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия

Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, пришедшего с обыском

10:59 05.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317). Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, утром 5 августа в Солнечногорске правоохранители пришли с обыском в рамках дела о незаконном обороте оружия, мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан. Раненый экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.
В ходе обыска криминалисты изъяли арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы. В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты.
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