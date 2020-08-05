Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, пришедшего с обыском

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Житель Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317). Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, утром 5 августа в Солнечногорске правоохранители пришли с обыском в рамках дела о незаконном обороте оружия, мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан. Раненый экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.