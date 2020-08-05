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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Севастополе и Чукотском АО, наименьший темп прироста в Псковской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:49
2020-08-05T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Севастополе и Чукотском АО, наименьший темп прироста в Псковской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, г. Севастополь - 0%, 2. Псковская область - 0,1%, 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - 0,2%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.