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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200805/1575387859.html
В Москве выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 687, Свердловской области - 181, Ханты-Мансийском автономном округе - 169, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
москва
псковская область
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ханты-мансийский автономный округ
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, москва, псковская область

В Москве выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

10:49 05.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 687, Свердловской области - 181, Ханты-Мансийском автономном округе - 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 687, 2. Свердловская область - 181, 3. Ханты-Мансийский АО - 169", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Республике Алтай - семь, Псковской области - четыре, Еврейской автономной области - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваПсковская область
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