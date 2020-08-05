Юрий Акимов: мы всегда готовы к оказанию помощи москвичам

Пандемия коронавируса затронула все без исключения службы Москвы, в том числе подразделения спасателей и пожарных. Руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов рассказал РИА Новости, как спасательные подразделения помогали горожанам в условиях непростой эпидемиологической обстановки, какие вызовы чаще всего поступали от жителей, а также какие направления работы являются приоритетными для специалистов по безопасности в летний сезон.

- Юрий Николаевич, как изменилась деятельность спасательных и пожарных подразделений Москвы во время пандемии коронавируса?

- Москва и весь мир впервые столкнулись с такой крупномасштабной проблемой, однако нам удалось заблаговременно провести подготовительную работу в этом направлении. В соответствии с указом мэра Москвы были четко определены функции всех структур столицы и городских организаций, в том числе наших подразделений.

Во-первых, департамент организовал работу оперативного штаба, который в круглосуточном режиме контролировал мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в больницах, перепрофилированных на госпитализацию и лечение коронавирусных больных, и в резервных медицинских центрах.

Во-вторых, под руководством оперативного штаба были созданы мобильные группы из пожарных и спасателей Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы, которые круглосуточно дежурили в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Они встречали пассажиров, проводили термометрию, помогали провести санобработку и заполнять анкеты. Изначально этим занимались медицинские специалисты, однако по мере распространения коронавирусной инфекции их силы и умения требовались в лечебных учреждениях, поэтому было принято решение частично возложить эту работу на сотрудников департамента. Мы выделили для дежурств 200 человек.

Кроме того, был организован центр обработки данных, в котором круглосуточно анализировались анкеты пассажиров, прибывающих в аэропорты столицы. Все данные анкет вносились в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. В работе центра были заняты 180 сотрудников структурных подразделений департамента, они обработали около 74 тысяч анкет.

Что касается спасателей на воде, их график и специфика работы во время пандемии не изменились. Ежедневно на круглосуточное дежурство заступали до 70 специалистов, в том числе около 50 водолазов. Наши сотрудники регулярно патрулировали акватории водоемов в черте города согласно графику и обходили прибрежные зоны ответственности.

- Как изменилась работа непосредственно с жителями Москвы во время режима самоизоляции? Поменялся ли характер обращений в аварийно-спасательные подразделения с учетом эпидемиологической обстановки?

- Среднее количество заявок в Систему 112 за сутки во время самоизоляции осталось таким же, как и в прошлом году – это около 1,5 тысяч звонков. Стоит отметить, что к операторам Системы 112 уже в январе поступило 9 звонков с вопросами о коронавирусе, в феврале - 53, а в марте их количество превысило 3 тысячи. В основном москвичи интересовались, куда обратиться после возвращения из-за границы, как получить больничный на карантине.

В апреле наши операторы работали в режиме повышенной готовности и приняли порядка 179 тысяч звонков от жителей. Множество москвичей обращались к нам за вызовом скорой медицинской помощи – в два раза чаще, чем, например, для обращения к полиции или аварийным службам ЖКХ. Из общего числа звонков около 94 тысяч потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб столицы, в том числе комплексного реагирования.

В целом, за 6 месяцев 2020 года наши аварийно-спасательные и пожарные подразделения совершили 32 тысячи выездов – это на 16% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Количество выездов так сократилось, потому что жители сидели на самоизоляции?

- Да, сыграл человеческий фактор, так как большинство москвичей соблюдали режим и оставались дома.

Сократилось, в частности, на 2% количество заявок о происшествиях социального характера, в 4 раза меньше наши пожарные выезжали на тушения пожаров – зафиксирован 721 выезд. То же самое касается Московского авиационного центра, который занимается эвакуацией пострадавших в медицинские учреждения: за первое полугодие этого года экипажи санитарных вертолетов совершили 109 вылетов, а в 2019 году за этот период их было 440.

- В Москве уже сняты основные ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом – в частности, режим самоизоляции и ограничение передвижения по городу. Спасатели и пожарные уже вернулись к так называемой "привычной работе" и графику?

- На период повышенной готовности в нашем Пожарно-спасательном центре был скорректирован график дежурств. Вместо пятисменного он стал четырехсменным, так как количество задач для наших специалистов выросло: это и дежурство на строящихся медицинских объектах, и работа в аэропортах. Сейчас мы постепенно возвращаемся к своему обычному графику сутки через четверо. Работники, в частности, начинают уходить в отпуска, которые были перенесены из-за режима повышенной готовности.

Мы поэтапно переходим в режим повседневной деятельности, возобновляем комплексы мероприятий по проведению медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей, тренировки и пожарно-тактические занятия. Однако все без исключения мероприятия осуществляются со строгим соблюдением необходимых санитарных мер.

- Удалось ли подразделениям департамента в этот непростой год обновить парк специализированной техники?

- Да, несмотря на все трудности, жизнь не останавливается, и мы продолжаем совершенствовать свое оснащение. В этом году на дежурство заступил новый пожарный вертолет Ка-32, оснащенный современными системами навигации для полетов в сложных погодных условиях и в ночное время - один из лучших во всем мире. До конца года планируется поставка еще одного воздушного судна той же серии.

Кроме того, с учетом специфики центра Москвы, где множество узких проездов, куда не пройдет обычная спецтехника, мы закупили роботизированное оборудование – телескопический подъемник "Спайдер". Он предназначен для проведения спасательных работ на высоте до 28 метров в ограниченном пространстве – это около 7-8 этажей. Он очень удобен в районах с плотной застройкой, может выдержать вес до 300 килограмм, а расход воды составляет около 800 литров в минуту. Благодаря специальной коленчатой системе подъемника, спасатели и пожарные могут доставать пострадавших из провалов грунта и спасать провалившихся под лед людей в районах московских набережных.

В этом году также удалось улучшить техническое оснащение специалистов Пожарно-спасательного центра, появились 12 пожарных автоцистерн, новая насосная установка большой мощности для подачи и отведения воды. Как раз сейчас в Москве часто идут дожди, образуются подтопления, и эта техника городу очень пригодится.

Наши спасатели и пожарные также в полном объеме обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, чтобы качественно выполнять свою работу: системами ориентирования в задымленном пространстве, средствами страховки. То же касается и водолазов: они получили гидрокомбинезоны сухого типа, современные телефонные станции, новый эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубине до 200 метров. У подразделений есть все, что нужно, чтобы их готовность к ликвидации происшествий оставалась на уровне.

- Сейчас, когда летний сезон в самом разгаре, каковы приоритетные направления работы аварийно-спасательных подразделений Москвы в этот период?

- Помимо ликвидаций чрезвычайных ситуаций, в летний период у пожарных и спасателей два основных направления работы: это недопущение возникновения природных пожаров на озелененных территориях Москвы и обеспечение безопасности на городских водоемах.

Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров заблаговременно проведены обследования мест забора воды для авиационной техники, вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты с целью разведки пожароопасной обстановки в Москве и на прилегающих территориях. С апреля экипажи вертолетов совершили 226 разведок, при этом обнаружено и устранено 3 очага возгорания. Для тушения природных пожаров в Москве сформированы все силы и средства. Это, в частности, почти 31 тысяча специалистов, более 4,5 тысяч единиц спецтехники, в том числе авиационной.

В рамках обеспечения безопасности на водных объектах города ежедневно дежурят 75 спасателей в местах массового отдыха, организовано 12 маршрутов патрулирования. Этот летний сезон отличается особой спецификой: если раньше значительная часть москвичей уезжала за границу или в другие города на летний отдых, то в этом году многие остались в городе и, конечно, потянулись к водоемам. Исходя из этой ситуации, мы сформировали определенную методику работы. Если столбик термометра превышает отметку +25 градусов, состав дежурных смен увеличивается с 2-3 до 5-6 человек, вводятся дополнительные маршруты патрулирования, проводятся профилактические беседы с отдыхающими.

Особое направление работы по обеспечению безопасности на воде – это контроль за несовершеннолетними детьми, которые появляются у водоемов без родителей. Эту категорию мы отслеживаем, возвращаем семьям или отправляем домой ради их безопасности. В ходе месячника безопасности, например, было выявлено порядка 3 тысяч детей в возрасте до 14 лет, которые находились у воды без присмотра взрослых. С ними проведена профилактическая работа, дети были отправлены домой.

Кроме того, мы работаем по поиску людей, потерявшихся во время прогулок в лесу – такие случаи в основном фиксируются на территории Новой Москвы. К этой работе мы регулярно привлекаем добровольцев. Особенно хотелось бы отметить поисковой отряд "Лиза Алерт", с которыми мы плотно сотрудничаем не первый год. Они большие молодцы, профессионально и грамотно подготовленные ребята.

- В 2020 году департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы исполнилось 5 лет. С какими достижениями ведомство подходит к этой дате?

- Действительно, мы празднуем свой первый пятилетний юбилей. Исторически наш департамент является правопреемником системы местной противовоздушной обороны Москвы, созданной 3 августа 1937 года постановлением Совета народных комиссаров СССР – 83 года назад. Эту дату мы решили сделать своеобразным днем рождения ведомства.

МПВО Москвы создана в 1937 году постановлением Совета народных комиссаров СССР. В первый месяц Великой Отечественной войны в составе системы было сформировано 18 городских служб, 6 специальных полков, 25 отдельных батальонов, почти 13 тысяч противопожарных команд, 36 медицинских рот. С июля 1941 года по апрель 1942 года немецкая авиация совершила 141 налет на Москву, задействовав около 8,6 тысячи самолетов, силами ПВО было уничтожено почти 1,4 тысячи бортов. Военизированные формирования системы потушили около 2 тысяч пожаров, обезвредили свыше 40 тысяч зажигательных бомб, пожарные команды отстояли от огня 203 промышленных предприятия, 384 жилых дома, а также спасли от повреждений Государственную библиотеку им. Ленина, комплекс зданий МГУ, завод "Динамо" и другие объекты.

В 1961 году на базе МПВО была создана Гражданская оборона (ГО) СССР. В городе разрабатывали и строили убежища, быстровозводимые укрытие, совершенствовали мобилизационные планы и развивали систему оповещения населения. В 1991 ГО преобразовано в Штаб гражданской обороны Москвы, который в 1997 году реорганизован в Главное управление ГОЧС столицы.

В 2005 году правопреемником ГОЧС Москвы становится Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты. В 2015 году на базе Управления постановлением правительства Москвы создается департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

С 2015 года пожарные Москвы спасли около 600 человек, на водоемах количество спасенных за этот же период – порядка 700. В рамках ликвидации ДТП оказана помощь более 700 москвичам, наши авиабригады доставили в медицинские учреждения города свыше 3 тысяч человек. В столице эффективно работает система приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112", только в прошлом году ее операторы приняли и обработали более 2,7 миллиона заявок.

Также с 2015 года проведена масштабная работа по созданию, развитию и модернизации системы информирования и оповещения горожан о чрезвычайных ситуациях. В ней задействованы уличные табло отображения информации ЦОДД и ГБУ "Гормост", уличные звуковые системы, все пожарно-спасательные гарнизоны Москвы на спецтехнике и судах оснащены громкоговорителями. Организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами метрополитена, вокзалов, аэропортов. При необходимости мы также можем использовать сети цифрового эфирного и кабельного телерадиовещания, сети операторов сотовой связи.

Система информирования и оповещения позволяет охватить 100% населения города, также идет ее активное развитие на новых территориях Москвы. Думаю, в повседневной жизни москвичи замечают, что работа с населением организована очень четко, создано большое количество порталов и каналов для обращений, которыми мы тоже активно пользуемся. Вообще в городе создан мощный резерв пожарно-спасательных сил – не только наших, но и департаментов ЖКХ, транспорта, здравоохранения и строительства.

- Какие планы у департамента по дальнейшему развитию системы гражданской обороны Москвы?

- На достигнутом мы не останавливаемся, у нас много планов на будущее. В ближайшие два года адресной инвестиционной программой города Москвы планируется введение в эксплуатацию около 12 новых пожарных депо в Новой Москве. Ее территория продолжает отстраиваться, возникают новые микрорайоны, в которых необходимо обеспечивать пожарную безопасность – для этого мы создаем новые подразделения. Кроме того, сейчас у нас 24 поисково-спасательных станций на воде, и в этом году мы получим еще одну в районе Капотня. Там сделана красивая набережная и крупная прогулочная зона, которая будет под присмотром спасателей.