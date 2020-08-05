https://ria.ru/20200805/1575387744.html
В России за сутки выписали 7555 человек после COVID-19
За сутки в России 7 555 человек выписаны после COVID-19, за все время - 669 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:48
2020-08-05T10:48
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371325_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b8570fa70db0c9fcc30ac77dbf2b10b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество