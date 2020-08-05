В России за сутки выписали 7555 человек после COVID-19

За сутки в7 555 человек выписаны после, за все время - 669 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 555 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 669 026", - говорится в сообщении.