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В России за сутки выписали 7555 человек после COVID-19
За сутки в России 7 555 человек выписаны после COVID-19, за все время - 669 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:48
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

В России за сутки выписали 7555 человек после COVID-19

10:48 05.08.2020
219
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За сутки в России 7 555 человек выписаны после COVID-19, за все время - 669 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 555 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 669 026", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
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