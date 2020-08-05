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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200805/1575387339.html
В России выявили 5204 новых случая заражения COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5204, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:31
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5204 новых случая заражения COVID-19

10:47 05.08.2020 (обновлено: 11:31 05.08.2020)
18583
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5204, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
У четверти инфицированных нет клинических симптомов.
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Вчера, 09:00РИА Наука
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Умерли 139 человек. За все время скончались 14 490 пациентов.
Из больниц выписали 7555 человек. Общее количество выздоровевших выросло до 669 026.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Нет суточного прироста в Севастополе и на Чукотке.
За время пандемии в стране зарегистрировано 866 627 случаев. Проведено более 29,4 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Популярные комментарии
Молодцы, выявили, красавцы. Что там с выявлением диареи на сегодня?
5 августа, 10:51
AFAlex Fox
2540009
Удивили так удивили....
5 августа, 10:53
Арсений Новиков
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