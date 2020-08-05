https://ria.ru/20200805/1575386871.html
Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:42
2020-08-05T11:12
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575386311.html
1
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей дмитриев (политик, белоруссия), белоруссия, в мире
МИНСК, 5 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы.
"Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что пока не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет "повышать этот градус". "Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности", - объяснил Дмитриев.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии
9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко
. Во вторник в республике началось досрочное голосование.