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Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:12
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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андрей дмитриев (политик, белоруссия), белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы

10:42 05.08.2020 (обновлено: 11:12 05.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы.
"Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что пока не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет "повышать этот градус". "Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности", - объяснил Дмитриев.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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