https://ria.ru/20200805/1575386663.html
"Уральские авиалинии" открывают регулярные рейсы из Жуковского в Анталью
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 августа открывает регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:47
2020-08-05T12:55
туризм
туризм
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 августа открывает регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее авиакомпания информировала, что с 10 августа возобновляет чартерные рейсы на популярные курорты Турции Аланию, Даламан и Бодрум из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону.
"С 14 августа мы также приступаем к выполнению регулярных рейсов по маршруту Жуковский-Анталья-Жуковский по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, с 10 августа будут запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией.