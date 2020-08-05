"Уральские авиалинии" открывают регулярные рейсы из Жуковского в Анталью

Ранее авиакомпания информировала, что с 10 августа возобновляет чартерные рейсы на популярные курорты Турции Аланию, Даламан и Бодрум из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону.

"С 14 августа мы также приступаем к выполнению регулярных рейсов по маршруту Жуковский-Анталья-Жуковский по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, с 10 августа будут запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией.