Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200805/1575386663.html
"Уральские авиалинии" открывают регулярные рейсы из Жуковского в Анталью
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 августа открывает регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:55
туризм
туризм
аэропорт "жуковский"
анталья (провинция)
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
москва
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069679_0:0:1998:1124_1400x0_80_0_0_6219dd5923f573ca9e350404cec1637d.jpg
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
анталья (провинция)
москва
турция
стамбул
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069679_0:0:1998:1124_1400x0_80_0_0_6219dd5923f573ca9e350404cec1637d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069679_206:0:1705:1124_1400x0_80_0_0_7ad3ca8e0f84723c1b45d556a75303ad.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069679_393:0:1517:1124_1400x0_80_0_0_af4b652f1449870dd4462bacca747601.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, аэропорт "жуковский", анталья (провинция), новости - туризм, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, турция, стамбул, ростов-на-дону

"Уральские авиалинии" открывают регулярные рейсы из Жуковского в Анталью

11:47 05.08.2020 (обновлено: 12:55 05.08.2020)
237
© Depositphotos / Varavin88Пляж Капуташ, Анталия, Турция
Пляж Капуташ, Анталия, Турция
© Depositphotos / Varavin88
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 августа открывает регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее авиакомпания информировала, что с 10 августа возобновляет чартерные рейсы на популярные курорты Турции Аланию, Даламан и Бодрум из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону.
"С 14 августа мы также приступаем к выполнению регулярных рейсов по маршруту Жуковский-Анталья-Жуковский по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, с 10 августа будут запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
000001
ТуризмТуризмАэропорт "Жуковский"Анталья (провинция)Новости - ТуризмДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииМоскваТурцияСтамбулРостов-на-Дону
Рекомендуем
Район Эминёню в Стамбуле
Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Турцию
Самая старая улица Москвы — Никольская
Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
Туристы катаются на лодке в Занзибаре
Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию
Отель в Анталье
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август
Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси
В Грузии встретили первых туристов после возобновления авиасообщения
Пляж на турецком курорте Бодрум
"Очереди за едой". Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
Эверест
Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Драка с участием украинской топ-модели на пляже в Турции попала на видео
Пассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шереметьево
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию
Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера
85 проектов создания контента для молодежи получат господдержку
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда "Сапсан"
Анталья
АТОР уточнила информацию для туристов, отправляющихся в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния