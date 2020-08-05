Соперник Лукашенко рассказал, кому выгоден бойкот президентских выборов

По словам политика, единственная сторона, "кому выгоден будет бойкот, - это действующая власть, которая сделала все для того, чтобы выборы, предвыборная агитация в Беларуси были максимально незаметными для общества". "В случае бойкота на голосование придут только сторонники власти, и она честно победит. Только максимально широкое участие в голосовании 9 августа на выборах позволит получить перевес в голосах и реально претендовать на второй тур", - подчеркнул кандидат в президенты.