Соперник Лукашенко рассказал, кому выгоден бойкот президентских выборов

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев выступил против идеи бойкота выборов главы государства, заявив, что от него выиграет только действующая власть.
"Это демотивация", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что абсолютно не поддерживает идею бойкота выборов. "Мы не первый год в политике, знаем, что в Беларуси есть партия, которая все время бойкотировала выборы, про которую уже практически никто и не вспомнит именно потому, что она ни в каких выборах не участвует и люди не знают ее программы, им непонятно, к чему присоединяться", - сказал собеседник агентства.
По словам политика, единственная сторона, "кому выгоден будет бойкот, - это действующая власть, которая сделала все для того, чтобы выборы, предвыборная агитация в Беларуси были максимально незаметными для общества". "В случае бойкота на голосование придут только сторонники власти, и она честно победит. Только максимально широкое участие в голосовании 9 августа на выборах позволит получить перевес в голосах и реально претендовать на второй тур", - подчеркнул кандидат в президенты.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.