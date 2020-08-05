Кандидат в президенты Белоруссии оценил перспективы отношений с США

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что республике достаточно иметь "неагрессивные и ровные" отношения с США.
"Я вижу развитие отношений с США не в ущерб интересам Беларуси. Нам нужны нормальные, партнерские отношения с США, я не считаю их врагом для нас. Но они далеко, и видим мы их редко, в основном только по телевизору. Считаю, что в таком формате отношений нам и надо оставаться. Я считаю, что просто ровных, партнерских, неагрессивных отношений с США нам достаточно", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
По его словам, "если сюда будет приходить американский бизнес, инвестировать в экономику – мы будем только за". "Я бы хотел, чтобы сюда, например, приезжали американские преподаватели вузов, чтобы мы могли посылать наших студентов туда на обучение, которые потом бы возвращались в страну", - добавил политик.
Он высказал удовлетворение тем, что у Минска начали развиваться отношения с США. "Взаимное возвращение послов – это нормально, это нужно для полноценных отношений между странами. Не считаю, что наблюдающаяся активизация отношений Беларуси и США является частью геополитической игры в регионе. Белорусы - мудрый народ, мы не позволим себя использовать для этого", - сказал Дмитриев.
Кандидат в президенты добавил, что "также хорошо бы было, чтобы США активно подключились к процессу по урегулированию ситуации в Украине".
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, до настоящего времени посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом этого года. В июле президент Белоруссии назначил послом в США Кравченко, работавшего замминистра иностранных дел с 2017 года. Пока еще Кравченко продолжает занимать должность замглавы МИД, он планирует отбыть в Вашингтон в августе.