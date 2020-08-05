Кандидат в президенты Белоруссии оценил перспективы отношений с США

"Я вижу развитие отношений с США не в ущерб интересам Беларуси. Нам нужны нормальные, партнерские отношения с США, я не считаю их врагом для нас. Но они далеко, и видим мы их редко, в основном только по телевизору. Считаю, что в таком формате отношений нам и надо оставаться. Я считаю, что просто ровных, партнерских, неагрессивных отношений с США нам достаточно", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.