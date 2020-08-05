https://ria.ru/20200805/1575386144.html
Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию
С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:53
2020-08-05T13:34
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
танзания
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, танзания
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает
АТОР.
Новые нормы предусматривают предъявление всеми пассажирами, прибывающими из других стран, не только заполненной "декларации о здоровье", но и документа с отрицательным результатом анализа на COVID-19.
Участники рынка отмечают, что в справке должно быть слово "Negative", так как с чтением документов, написанных по-русски, у танзанийского персонала аэропортов могут быть проблемы.
Такой тест можно сделать во многих лаборатория. Принимающая сторона, правда, требует, чтобы тест был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.