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Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию
С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, танзания

Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию

10:53 05.08.2020 (обновлено: 13:34 05.08.2020)
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© Фото : Pixabay / Jade GТуристы катаются на лодке в Занзибаре
Туристы катаются на лодке в Занзибаре
© Фото : Pixabay / Jade G
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает АТОР.
Новые нормы предусматривают предъявление всеми пассажирами, прибывающими из других стран, не только заполненной "декларации о здоровье", но и документа с отрицательным результатом анализа на COVID-19.
Участники рынка отмечают, что в справке должно быть слово "Negative", так как с чтением документов, написанных по-русски, у танзанийского персонала аэропортов могут быть проблемы.
Такой тест можно сделать во многих лаборатория. Принимающая сторона, правда, требует, чтобы тест был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.
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