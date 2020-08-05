https://ria.ru/20200805/1575385899.html
Соперник Лукашенко выступил за выход Белоруссии из ОДКБ
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что республика должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:25
2020-08-05T11:11
президентская кампания в белоруссии
андрей дмитриев
белоруссия
в мире
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Егор Панкратов
Уходите так и уходите! А то начинается намек на торг. Наторговались уже с Лукашенко.
50
Антон Антонов
В наших сетях масло, сметана, сыр сплошь белорусское. За счет того, что жирует Белоруссия, - страдает наш производитель. В итоге для России это закончится очень плохо! Необходимо ввести драконовские пошлины на белорусскую продукцию, в том числе: текстиль и пр. ширпотреб, все это мы можем и должны производить у себя. По-большому счету союз с Белорусью не нужен России ни в каком виде. И на международных площадках Белорусия никак не поддерживает Россию. Зачем России эта "назойливая муха"?
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, андрей дмитриев, белоруссия, в мире
МИНСК, 5 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
считает, что республика должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"В перспективе – да", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, выступает ли он за выход Минска из ОДКБ
в контексте его заявлений о нейтралитете для Белоруссии
.
Он отметил, что "сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ". "Эти системы не могут обеспечить даже региональную безопасность на уровне стран, которые туда входят. Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения. То, что есть сегодня, стоит дорого и не работает. Мы предложим наш план, как это реформировать", - заявил Дмитриев.
В то же время он отверг выход Белоруссии из СНГ. "Нет, из СНГ не надо выходить, его нужно кардинально менять. Адаптировать под реальность сегодняшнего дня. СНГ – это изначально союз бывших советских республик, это было актуально 30 лет назад, теперь есть реальные независимые государства с очень разными интересами. Мы должны создавать новую диалоговую систему, которая это учитывает", - пояснил политик.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко
. Во вторник в республике началось досрочное голосование.