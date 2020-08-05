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На западе Москвы нашли брошенного в коляске ребенка
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 05.08.2020
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людмила нефедова
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"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
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людмила нефедова, москва, происшествия

На западе Москвы нашли брошенного в коляске ребенка

10:23 05.08.2020 (обновлено: 18:21 05.08.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей.
Пресс-служба столичного ГУМВД добавила, что ведутся поиски родителей мальчика, которого полиция обнаружила у дома на Студенческой улице. Правоохранители вызвали медиков и передали ребенка в больницу.
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