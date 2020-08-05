На западе Москвы нашли брошенного в коляске ребенка

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова

"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает", - сказала Нефедова.

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По ее словам, прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей.