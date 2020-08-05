https://ria.ru/20200805/1575385828.html
На западе Москвы нашли брошенного в коляске ребенка
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:23
2020-08-05T18:21
людмила нефедова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573490319.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
2020-08-05T10:23
true
PT0M26S
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1400x0_80_0_0_32354e25af8ccb17f8b317efcd0993ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_62:0:1438:1376_1400x0_80_0_0_43cb94e0eb9a8428138b6734bff2bcd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей.
Пресс-служба столичного ГУМВД добавила, что ведутся поиски родителей мальчика, которого полиция обнаружила у дома на Студенческой улице. Правоохранители вызвали медиков и передали ребенка в больницу.