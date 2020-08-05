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Соперник Лукашенко усомнился в связях оппозиции и задержанных россиян
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что сомневается в связях задержанных под Минском россиян и белорусских оппозиционеров. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:12
задержание россиян под минском
президентская кампания в белоруссии
николай статкевич
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
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задержание россиян под минском, президентская кампания в белоруссии, николай статкевич, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко усомнился в связях оппозиции и задержанных россиян

10:18 05.08.2020 (обновлено: 11:12 05.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что сомневается в связях задержанных под Минском россиян и белорусских оппозиционеров.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, по этому делу также проходят белорусские оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
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"Одно уголовное дело еще ни о чем не говорит", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
По словам политика, в 2010 году после "площади" он (как глава штаба одного из кандидатов после протестов против результатов президентских выборов – ред.) проходил по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и получил список людей, с которыми он якобы замышлял массовые беспорядки. "Из них я знал лично только человека два и о существовании еще нескольких, об остальных вообще не имел понятия", - заявил Дмитриев.
Он призвал подождать, что скажет следствие. "Но, честно говоря, я очень удивлюсь, если вдруг, по данным следствия, окажется, что Николай Статкевич был человеком, у которого была связь с российской частной военной компанией. В такую вероятность я не верю", - заявил кандидат в президенты.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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Задержание россиян под МинскомПрезидентская кампания в БелоруссииНиколай СтаткевичАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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