Соперник Лукашенко усомнился в связях оппозиции и задержанных россиян

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что сомневается в связях задержанных под Минском россиян и белорусских оппозиционеров.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, по этому делу также проходят белорусские оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

"Одно уголовное дело еще ни о чем не говорит", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.

По словам политика, в 2010 году после "площади" он (как глава штаба одного из кандидатов после протестов против результатов президентских выборов – ред.) проходил по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и получил список людей, с которыми он якобы замышлял массовые беспорядки. "Из них я знал лично только человека два и о существовании еще нескольких, об остальных вообще не имел понятия", - заявил Дмитриев.

Он призвал подождать, что скажет следствие. "Но, честно говоря, я очень удивлюсь, если вдруг, по данным следствия, окажется, что Николай Статкевич был человеком, у которого была связь с российской частной военной компанией. В такую вероятность я не верю", - заявил кандидат в президенты.