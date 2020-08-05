Стало известно, когда и где состоится премьера фильма "Мулан"

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, сообщает Empire.

Ранее студия анонсировала, что приключенческий фильм Ники Каро выйдет в российский прокат 20 августа. После этого премьеру перенесли на неопределенный срок. Сообщается, что выход "Мулан" в кинотеатрах отменили из-за того, что они были закрыты в связи с коронавирусом.

Согласно заявлению компании, фильм будет доступен подписчикам Disney + в США с 4 сентября за 29,99 долларов. Жители Канады, Австралии, Новой Зеландии и некоторых стран Западной Европы также смогут увидеть ленту, но цены могут быть другими.

В странах, где нет доступа к Disney +, фильм выйдет на экраны кино в день его премьеры в сервисе.

Действие в картине развернется в древнем Китае. Император издает указ о призыве на службу в армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Это заставляет главную героиню Мулан (Лю Ифэй), старшую дочь почетного воина, занять в войсках его место, так как отец болен. Маскируясь под мужчину, девушку сталкивается с трудностями на каждом шагу, но также проявляет отвагу и мужество.