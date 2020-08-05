Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200805/1575385569.html
Стало известно, когда и где состоится премьера фильма "Мулан"
Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, сообщает Empire. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:24
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
западная европа
канада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156392/49/1563924941_0:143:600:481_1400x0_80_0_0_5686bd8f7d46b39422e11a27f9a82e12.jpg
https://ria.ru/20200122/1563682725.html
западная европа
канада
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156392/49/1563924941_0:143:600:481_1400x0_80_0_0_5686bd8f7d46b39422e11a27f9a82e12.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156392/49/1563924941_0:87:600:537_1400x0_80_0_0_43957025e12468dc4dd6e0229becbdea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156392/49/1563924941_0:12:600:612_1400x0_80_0_0_e017930f35f29d5a20489614d241d306.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, западная европа, канада, сша

Стало известно, когда и где состоится премьера фильма "Мулан"

11:19 05.08.2020 (обновлено: 12:24 05.08.2020)
519
© Фото : Walt Disney StudiosПостер к фильму "Мулан"
Постер к фильму Мулан
© Фото : Walt Disney Studios
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, сообщает Empire.
Ранее студия анонсировала, что приключенческий фильм Ники Каро выйдет в российский прокат 20 августа. После этого премьеру перенесли на неопределенный срок. Сообщается, что выход "Мулан" в кинотеатрах отменили из-за того, что они были закрыты в связи с коронавирусом.
Согласно заявлению компании, фильм будет доступен подписчикам Disney + в США с 4 сентября за 29,99 долларов. Жители Канады, Австралии, Новой Зеландии и некоторых стран Западной Европы также смогут увидеть ленту, но цены могут быть другими.
В странах, где нет доступа к Disney +, фильм выйдет на экраны кино в день его премьеры в сервисе.
Действие в картине развернется в древнем Китае. Император издает указ о призыве на службу в армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Это заставляет главную героиню Мулан (Лю Ифэй), старшую дочь почетного воина, занять в войсках его место, так как отец болен. Маскируясь под мужчину, девушку сталкивается с трудностями на каждом шагу, но также проявляет отвагу и мужество.
Главные роли в фильме исполнили: Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, Гун Ли и Джет Ли.
Кадр из мульфильма Мулан
22 января, 07:09Культура
Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
200000
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19фильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыЗападная ЕвропаКанадаСША
Рекомендуем
Певица Рита Дакота
Дакота ответила хейтерам, заявившим, что она заболела COVID-19 ради пиара
Ольга Бузова
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
Названы основные версии аварии с микроавтобусом в Крыму
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кампанию Тихановской финансирует Запад, считает эксперт
Кинофестиваль Кинотавр
"Кинотавр" пройдет в новом формате
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева матом ответила хейтерам
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК не будет направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Алексей Щербаков
Комик Щербаков рассказал о ссорах с "доящей его" женой
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода
Американская певица Селена Гомес
В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес
Лидер рок-группы Кино Виктор Цой
В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем
Актер Станислав Садальский
Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния