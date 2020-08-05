https://ria.ru/20200805/1575385569.html
Стало известно, когда и где состоится премьера фильма "Мулан"
Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, сообщает Empire. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:19
2020-08-05T12:24
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156392/49/1563924941_0:143:600:481_1400x0_80_0_0_5686bd8f7d46b39422e11a27f9a82e12.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Премьера голливудского блокбастера "Мулан", основанного на одноименном мультфильме, состоится в сентябре на платформе Disney +, сообщает
Empire.
Ранее студия анонсировала, что приключенческий фильм Ники Каро выйдет в российский прокат 20 августа. После этого премьеру перенесли на неопределенный срок. Сообщается, что выход "Мулан" в кинотеатрах отменили из-за того, что они были закрыты в связи с коронавирусом.
Согласно заявлению компании, фильм будет доступен подписчикам Disney + в США с 4 сентября за 29,99 долларов. Жители Канады, Австралии, Новой Зеландии и некоторых стран Западной Европы также смогут увидеть ленту, но цены могут быть другими.
В странах, где нет доступа к Disney +, фильм выйдет на экраны кино в день его премьеры в сервисе.
Действие в картине развернется в древнем Китае. Император издает указ о призыве на службу в армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Это заставляет главную героиню Мулан (Лю Ифэй), старшую дочь почетного воина, занять в войсках его место, так как отец болен. Маскируясь под мужчину, девушку сталкивается с трудностями на каждом шагу, но также проявляет отвагу и мужество.
Главные роли в фильме исполнили: Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, Гун Ли и Джет Ли.