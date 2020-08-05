Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВТБ опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, заявил на брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"При том, что прогноз инфляции – 4%, ключевая (ставка ЦБ РФ - ред.) – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - заявил он.
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Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений, добавил Печатников.
При этом, комментируя ситуацию, когда ставки по накопительным счетам по итогам первого полугодия превысили ставки по вкладам, он заметил, что "еще рано говорить об этом, как о долгосрочной тенденции". "Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам. Я думаю в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов", - добавил он.