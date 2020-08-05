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Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
ВТБ опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:34
россия
втб
экономика
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государственный капитализм может быть и хорошо, но и о гражданах забывать не стоит. Вечная ошибка России- забывать об интересах своих граждан. Власть-сама по-себе что то делает /мировое глобально-великое и глупое/, а граждане сами по себе, как то пытаются выжить.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, втб, экономика

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

10:15 05.08.2020 (обновлено: 12:34 05.08.2020)
68032
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВТБ опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, заявил на брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"При том, что прогноз инфляции – 4%, ключевая (ставка ЦБ РФ - ред.) – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - заявил он.
Отделение банка ВТБ
1 августа, 08:58
ВТБ снизил ставки по вкладам
Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений, добавил Печатников.
При этом, комментируя ситуацию, когда ставки по накопительным счетам по итогам первого полугодия превысили ставки по вкладам, он заметил, что "еще рано говорить об этом, как о долгосрочной тенденции". "Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам. Я думаю в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов", - добавил он.
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Популярные комментарии
Да сдурели все растет,а ставка ЦБ падает
5 августа, 10:22
Илья Jlord
9351108
государственный капитализм может быть и хорошо, но и о гражданах забывать не стоит. Вечная ошибка России- забывать об интересах своих граждан. Власть-сама по-себе что то делает /мировое глобально-великое и глупое/, а граждане сами по себе, как то пытаются выжить.
5 августа, 12:30
Alena Belous
59311014
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