Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

При этом, комментируя ситуацию, когда ставки по накопительным счетам по итогам первого полугодия превысили ставки по вкладам, он заметил, что "еще рано говорить об этом, как о долгосрочной тенденции". "Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам. Я думаю в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов", - добавил он.