https://ria.ru/20200805/1575385455.html
Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:15
2020-08-05T11:11
президентская кампания в белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575385266.html
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 5 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, по этому делу также проходят белорусские оппозиционеры. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
"Думаю, может", - сказал в интервью РИА Новости Дмитриев, комментируя предположения экспертов о возможности использования властью Белоруссии задержания россиян для введения чрезвычайного положения или его элементов и отмены выборов.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко
. Во вторник в республике началось досрочное голосование.