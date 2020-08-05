Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, по этому делу также проходят белорусские оппозиционеры. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.