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Соперник Лукашенко выступил против вступления Белоруссии в ЕС и НАТО
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против вступления Минска в ЕС и НАТО. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:11
президентская кампания в белоруссии
андрей дмитриев
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президентская кампания в белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, в мире

Соперник Лукашенко выступил против вступления Белоруссии в ЕС и НАТО

10:13 05.08.2020 (обновлено: 11:11 05.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoКандидат в президенты Белорусии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белорусии Андрей Дмитриев
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Кандидат в президенты Белорусии Андрей Дмитриев. Архивное фото
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против вступления Минска в ЕС и НАТО.
"Я против вступления Беларуси в Евросоюз и НАТО, это для Беларуси только повышает уровень угрозы. Нам это не нужно, мы будем строить свое независимое государство", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.
Он призвал рассуждать прагматично при построении отношений с ЕС. "Есть вещи, которые сегодня есть у всех вокруг нас, в том числе у РФ, а мы исключены из этого. Например, базовое соглашение с ЕС о сотрудничестве, которого нет только у Беларуси. Мы должны вернуть Беларусь в систему обобщенных преференций. Ввести мораторий на смертную казнь и стать частью Совета Европы. Добьемся снижения до нуля стоимости европейских виз и потом отмены виз для белорусов в Евросоюз", - сказал политик.
Кандидат в президенты отметил, что "белорусы – один из самых дисциплинированных и миролюбивых народов". "Я понимаю паспортный контроль на границе, но не понимаю, зачем визы белорусам? В этом направлении мы будем вести переговоры с ЕС. Думаю, что нас должен ждать успех в этой сфере", - подчеркнул Дмитриев.
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Он назвал нереалистичным предложения своих конкурентов на выборах войти в шенгенскую зону. "Тогда мы должны закрывать полностью границу с Россией. И де-факто это уже шаг в сторону членства в ЕС, а я считаю, нам это не нужно. А вот отмена виз упростила бы коммуникацию между странами. В этой связи мы поддерживаем имеющуюся сейчас возможность граждан ряда стран, включая стран ЕС, без виз посещать Беларусь на 30 дней", - сказал политик.
По словам Дмитриева, "как минимум ЕС мог бы сделать такое для белорусов в качестве ответного шага", а потом бы уже стороны договаривались о более длительном сроке безвизового пребывания.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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Президентская кампания в БелоруссииАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЕвропаВ мире
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