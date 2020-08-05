Соперник Лукашенко выступил против вступления Белоруссии в ЕС и НАТО

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против вступления Минска в ЕС и НАТО.

"Я против вступления Беларуси в Евросоюз и НАТО, это для Беларуси только повышает уровень угрозы. Нам это не нужно, мы будем строить свое независимое государство", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.

Он призвал рассуждать прагматично при построении отношений с ЕС. "Есть вещи, которые сегодня есть у всех вокруг нас, в том числе у РФ, а мы исключены из этого. Например, базовое соглашение с ЕС о сотрудничестве, которого нет только у Беларуси . Мы должны вернуть Беларусь в систему обобщенных преференций. Ввести мораторий на смертную казнь и стать частью Совета Европы . Добьемся снижения до нуля стоимости европейских виз и потом отмены виз для белорусов в Евросоюз ", - сказал политик.

Кандидат в президенты отметил, что "белорусы – один из самых дисциплинированных и миролюбивых народов". "Я понимаю паспортный контроль на границе, но не понимаю, зачем визы белорусам? В этом направлении мы будем вести переговоры с ЕС. Думаю, что нас должен ждать успех в этой сфере", - подчеркнул Дмитриев.

Он назвал нереалистичным предложения своих конкурентов на выборах войти в шенгенскую зону. "Тогда мы должны закрывать полностью границу с Россией. И де-факто это уже шаг в сторону членства в ЕС, а я считаю, нам это не нужно. А вот отмена виз упростила бы коммуникацию между странами. В этой связи мы поддерживаем имеющуюся сейчас возможность граждан ряда стран, включая стран ЕС, без виз посещать Беларусь на 30 дней", - сказал политик.

По словам Дмитриева, "как минимум ЕС мог бы сделать такое для белорусов в качестве ответного шага", а потом бы уже стороны договаривались о более длительном сроке безвизового пребывания.