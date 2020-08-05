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Кандидат в президенты Белоруссии выступил против российских военных баз
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против размещения в стране российских военных баз, а имеющиеся российские военные объекты РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:11
президентская кампания в белоруссии
россия
андрей дмитриев
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575380074.html
Нам надо самим от туда уходить. Профукали эту страну давно. не фига цепляться за то, что не удержать. Мы в состоянии со своей территории наносить удары при необходимости в любую точку мира. НАТО дано у наших границ. Это реалии. С белоруссами только рыночные отношения, никакого бреда про Союзное государство и братский народ.
14
7
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, россия, андрей дмитриев, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии выступил против российских военных баз

10:10 05.08.2020 (обновлено: 11:11 05.08.2020)
1411
© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против размещения в стране российских военных баз, а имеющиеся российские военные объекты постепенно должны быть выведены.

"Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов (связи – ред.), думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле, и России они не очень нужны тут", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.

По его словам, "в заключительной фазе перехода Беларуси в нейтральную страну эти объекты будут выведены". "Не сразу, не резко, но в будущем, чтобы российская система не "ослепла", чтобы РФ могла подготовиться. Мы не подвергнем интересы России риску, но будем отстаивать свои взгляды на то, какой мы видим Беларусь", - заверил кандидат.
Он заявил, что в будущем видит Белоруссию "нейтральной страной". "Но это не решение одного дня, даже не одного года. Это должна быть программа, которую мы будем согласовать с нашими российскими партнерами, они должны понимать, как и когда это будет реализовываться, быть готовыми к этому. Я хотел бы, чтобы не в ущерб российским партнерам мы реализовали положения конституции, что Беларусь – нейтральное государство. Мы сможем объяснить им, как это будет, и они увидят и свой интерес в этом", - сказал политик, отвечая на вопрос о судьбе единой региональной группировки войск с РФ.
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В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). После вступления в силу оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. Срок их действия заканчивается 7 июня 2021 года.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
Читайте полный текст интервью >>>
97324351
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияАндрей ДмитриевБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нам надо самим от туда уходить. Профукали эту страну давно. не фига цепляться за то, что не удержать. Мы в состоянии со своей территории наносить удары при необходимости в любую точку мира. НАТО дано у наших границ. Это реалии. С белоруссами только рыночные отношения, никакого бреда про Союзное государство и братский народ.
5 августа, 10:15
Егор Панкратов
1200002
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