Кандидат в президенты Белоруссии выступил против российских военных баз

"Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов (связи – ред.), думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле, и России они не очень нужны тут", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.

Он заявил, что в будущем видит Белоруссию "нейтральной страной". "Но это не решение одного дня, даже не одного года. Это должна быть программа, которую мы будем согласовать с нашими российскими партнерами, они должны понимать, как и когда это будет реализовываться, быть готовыми к этому. Я хотел бы, чтобы не в ущерб российским партнерам мы реализовали положения конституции, что Беларусь – нейтральное государство. Мы сможем объяснить им, как это будет, и они увидят и свой интерес в этом", - сказал политик, отвечая на вопрос о судьбе единой региональной группировки войск с РФ.