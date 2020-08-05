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Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Минск и Москва должны "аккуратно перевернуть" страницу истории с договором о создании Союзного государства, заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:15
президентская кампания в белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575191938.html
Договор надо не пересматривать а аннулировать!!!! Хватит содержать эту публику. Пусть сами ковыряются. Поздравляю их всех с украинизацией. У них будет еще беднее, потому что у них мало что есть. Украина была гораздо богаче и то ее довели до ручки быстро. А тут все легко произойдет. Прощайте предатели!!!!!
568
Разумные речи. Впервые за долгие годы. И позитивно, и конструктивно, и этично. Думаю, его победа пойдёт на пользу и Белоруссии, и нашим взаимоотношениям.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574969079_0:0:3019:1699_1400x0_80_0_0_ed0736dd9b0ebdc4287405ecdbb31f31.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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президентская кампания в белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией

10:06 05.08.2020 (обновлено: 13:15 05.08.2020)
38629
© Sputnik / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
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МИНСК, 5 авг — РИА Новости. Минск и Москва должны "аккуратно перевернуть" страницу истории с договором о создании Союзного государства, заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.
По его словам, документ утратил актуальность, поскольку "содержит огромное количество положений", которые "никто не собирается выполнять", однако они служат поводом постоянно "злиться друг на друга".

"Мы должны сказать, что идем дальше, должны заключить новое соглашение. <...> Давайте зафиксируем то, к чему мы не готовы, построим близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например, в части единых цен на энергоресурсы. <...> Я уверен, что мы можем настоять на наших взглядах, но при этом и учесть интересы России здесь", — отметил Дмитриев в интервью для РИА Новости.

Новый документ, уточнил кандидат в президенты республики, будет касаться и экономической, и социальной, и гуманитарной сфер. При этом граждане России и Белоруссии должны по-прежнему иметь возможность "ездить друг к другу без проблем", работать, получать образование, пенсии, платить налоги и иметь границу без погранпаспортов.
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"Но обе стороны должны посмотреть на нее более ответственно, потому что полное отсутствие контроля ведет и к наркотрафику, спекуляциям, нелегальной миграции. Думаю, с российской стороной можно найти решения, которые позволят усилить контроль на границе, но при этом он не будет мешать обычным гражданам", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул Дмитриев, в случае победы на выборах все то, что работает сегодня на народы, он пересматривать не собирается, так как это необходимо сохранить. А от того, что "висит мертвым грузом и потеряло на 100% актуальность", по его словам, следует избавиться.
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"Надо изменить подход к отношениям, добавить правду в наши дружеские отношения. Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу. <...> Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов (связи. — Прим. ред.), думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле и России они не очень нужны тут", — добавил он, подчеркнув, что в будущем видит Белоруссию "нейтральной страной", хотя и не собирается подвергать интересы Москвы риску.
Кроме того, по мнению Дмитриева, в перспективе Минск должен покинуть Организацию договора о коллективной безопасности, при этом из СНГ выходить не следует, но его нужно кардинально менять и "адаптировать под реальность".
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Выборы президента Республики Беларусь

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне началось досрочное голосование.
Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
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Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.
Вместе с тем глава Белоруссии не призвал голосовать за свою кандидатуру и заявил, что "это дело каждого".
Читайте полный текст интервью >>>
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2887413841311
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Президентская кампания в БелоруссииАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Договор надо не пересматривать а аннулировать!!!! Хватит содержать эту публику. Пусть сами ковыряются. Поздравляю их всех с украинизацией. У них будет еще беднее, потому что у них мало что есть. Украина была гораздо богаче и то ее довели до ручки быстро. А тут все легко произойдет. Прощайте предатели!!!!!
5 августа, 10:29
Егор Панкратов
25640150293
Разумные речи. Впервые за долгие годы. И позитивно, и конструктивно, и этично. Думаю, его победа пойдёт на пользу и Белоруссии, и нашим взаимоотношениям.
5 августа, 10:17
lyuda.terenteva.55
8671125231
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