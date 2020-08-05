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Главу следственного отдела во Владикавказе арестовали за взятку
Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:05
следственный комитет россии (ск рф)
владикавказ
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, происшествия

Главу следственного отдела во Владикавказе арестовали за взятку

10:05 05.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки, оба арестованы, сообщает СК РФ.
"По версии следствия, в июле 2020 года руководитель межрайонного следственного отдела по городу Владикавказ и старший следователь данного подразделения намеревались получить взятку от адвоката одного из подозреваемых по уголовному делу о совершении покушения на мошенничество в сфере страхования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи за деньги не стали бы привлекать фигуранта по новым эпизодам преступлений и направили бы уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении штрафа.
"Старший следователь получил в качестве взятки денежные средства от адвоката, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего был задержан с поличным", - уточняет ведомство.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
16 июля, 23:03
В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладикавказПроисшествия
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