https://ria.ru/20200805/1575384679.html
Главу следственного отдела во Владикавказе арестовали за взятку
Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:05
2020-08-05T10:05
следственный комитет россии (ск рф)
владикавказ
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, происшествия
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки, оба арестованы, сообщает СК
РФ.
"По версии следствия, в июле 2020 года руководитель межрайонного следственного отдела по городу Владикавказ
и старший следователь данного подразделения намеревались получить взятку от адвоката одного из подозреваемых по уголовному делу о совершении покушения на мошенничество в сфере страхования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи за деньги не стали бы привлекать фигуранта по новым эпизодам преступлений и направили бы уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении штрафа.
"Старший следователь получил в качестве взятки денежные средства от адвоката, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего был задержан с поличным", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК.