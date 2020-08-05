Главу следственного отдела во Владикавказе арестовали за взятку

НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки, оба арестованы, сообщает Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки, оба арестованы, сообщает СК РФ.

"По версии следствия, в июле 2020 года руководитель межрайонного следственного отдела по городу Владикавказ и старший следователь данного подразделения намеревались получить взятку от адвоката одного из подозреваемых по уголовному делу о совершении покушения на мошенничество в сфере страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи за деньги не стали бы привлекать фигуранта по новым эпизодам преступлений и направили бы уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении штрафа.

"Старший следователь получил в качестве взятки денежные средства от адвоката, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего был задержан с поличным", - уточняет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.