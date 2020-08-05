В Госдуме ответили на заявления Кравчука о статусе Крыма

"Крым навсегда вернулся домой, на свою историческую родину в Россию. Тема российского статуса полуострова не подлежит обсуждению. Это не предмет для переговоров. Россия не торгует своими территориями. Все попытки протащить этот вопрос на международный уровень бессмысленны и напрасная трата времени", - сказал РИА Новости Шеремет.