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В Госдуме ответили на заявления Кравчука о статусе Крыма
Тема российского статуса Крыма не обсуждается, все попытки "протащить" этот вопрос на международный уровень, как это делает украинский экс-президент Леонид... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:00
михаил шеремет
донбасс
леонид кравчук
госдума рф
киев
украина
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михаил шеремет, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, киев, украина, в мире

В Госдуме ответили на заявления Кравчука о статусе Крыма

10:00 05.08.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Тема российского статуса Крыма не обсуждается, все попытки "протащить" этот вопрос на международный уровень, как это делает украинский экс-президент Леонид Кравчук, являются напрасной тратой времени, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.
"Крым навсегда вернулся домой, на свою историческую родину в Россию. Тема российского статуса полуострова не подлежит обсуждению. Это не предмет для переговоров. Россия не торгует своими территориями. Все попытки протащить этот вопрос на международный уровень бессмысленны и напрасная трата времени", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, подобными заявлениями Кравчук преследует цель добиться "личных дивидендов".
"Ничего конструктивного и созидательного в его предложениях нет. Лишь цель добиться для себя получения личных дивидендов", - подчеркнул депутат.
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
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Михаил ШереметДонбассЛеонид КравчукГосдума РФКиевУкраинаВ мире
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