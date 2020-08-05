Россия развернет в Бейруте мобильный госпиталь для пострадавших от взрыва

"Страшно…". Жительницы Бейрута – о происходящем в городе после взрыва Растет число жертв взрыва в Бейруте, количество пострадавших исчисляется тысячами. Гиды из Бейрута Оксана Нахед и Екатерина Алаеддин сообщили радио Sputnik о том, что сейчас происходит в полуразрушенном городе.