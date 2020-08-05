https://ria.ru/20200805/1575383847.html
В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:51
2020-08-05T09:51
гумвд
москва
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Мужчина в Москве
оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД
.
В полицию с сообщением о краже обратился 23-летний мужчина. По его словам, за пять лет он накопил более 1,3 миллионов рублей и планировал купить на них машину. Во вторник, 4 августа, они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.
"Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов. После чего заявитель закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с принадлежащими ему средствами в сумме 1 350 000 рублей оставил висеть на ручке самоката", - сообщили в пресс-службе. По пути домой мужчина вспомнил про сумку с деньгами, вернулся, но не нашел их в ней.