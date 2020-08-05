В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей

В полицию с сообщением о краже обратился 23-летний мужчина. По его словам, за пять лет он накопил более 1,3 миллионов рублей и планировал купить на них машину. Во вторник, 4 августа, они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.