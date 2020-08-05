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В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:51
гумвд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, москва, происшествия

В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей

09:51 05.08.2020
4373
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полицию с сообщением о краже обратился 23-летний мужчина. По его словам, за пять лет он накопил более 1,3 миллионов рублей и планировал купить на них машину. Во вторник, 4 августа, они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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"Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов. После чего заявитель закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с принадлежащими ему средствами в сумме 1 350 000 рублей оставил висеть на ручке самоката", - сообщили в пресс-службе. По пути домой мужчина вспомнил про сумку с деньгами, вернулся, но не нашел их в ней.
94531026
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