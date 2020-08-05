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Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП
Актера Михаила Ефремова везут в Пресненский суд Москвы на первое слушание по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:36
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП

09:36 05.08.2020
10060
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова везут в Пресненский суд Москвы на первое слушание по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев просил суд перенести заседание, так как в этот день он участвует в другом процессе, но не исключено, что защитник всё-таки появится на слушании дела Ефремова.
Ожидается, что в ходе заседания прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение, а сам Ефремов и его защита выразят своё отношение к нему.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
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Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Известно, что родственники погибшего Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.
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Обсудить 13
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Убийцу на нары!
5 августа, 09:39
Егор Панкратов
4700005
Суды превратили в фарс - любого преступника можно отмазать, любого невиновного можно посадить.
5 августа, 11:13
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