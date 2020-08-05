Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП

Ожидается, что в ходе заседания прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение, а сам Ефремов и его защита выразят своё отношение к нему.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Известно, что родственники погибшего Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.