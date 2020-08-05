Ефремова увезли на первое заседание по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова везут в Пресненский суд Москвы на первое слушание по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев просил суд перенести заседание, так как в этот день он участвует в другом процессе, но не исключено, что защитник всё-таки появится на слушании дела Ефремова.
Ожидается, что в ходе заседания прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение, а сам Ефремов и его защита выразят своё отношение к нему.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
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Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Известно, что родственники погибшего Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.