Крымские татары ответили на заявления Кравчука о полуострове

"Попытка создать очередную делегацию с привлечением крымских татар, сбежавших из Крыма и паразитирующих на антироссийских настроениях в Украине, обречена на очередной провал. С чем хорошо эта делегация может справиться, так это с отмыванием очередных грантов под это мероприятие", - сказал РИА Новости Умеров.