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Крымские татары ответили на заявления Кравчука о полуострове
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что идею украинского экс-президента Леонида Кравчука по... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:58
эйваз умеров
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эйваз умеров, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире

Крымские татары ответили на заявления Кравчука о полуострове

09:34 05.08.2020 (обновлено: 09:58 05.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что идею украинского экс-президента Леонида Кравчука по возвращению Крыма ждет провал.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.
"Попытка создать очередную делегацию с привлечением крымских татар, сбежавших из Крыма и паразитирующих на антироссийских настроениях в Украине, обречена на очередной провал. С чем хорошо эта делегация может справиться, так это с отмыванием очередных грантов под это мероприятие", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, в мире нет сил, которые могли бы помочь вернуть Крым Украине.
"Это доказала международная политика последних семи лет. А Кравчуку, как одному из лидеров, способствовавших развалу СССР, вообще не свойственно созидание. Я бы советовал не выделяться на общем национал-фашиствующем фоне, чтобы ему не прилетел "привет" от настоящих крымских татар из Крыма, которые целиком и полностью интегрировались в многонациональную семью России", - отметил Умеров.
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
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Эйваз УмеровДонбассЛеонид КравчукКиевУкраинаВ мире
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