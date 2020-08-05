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Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде
Железнодорожное сообщение между Калининградом и другими российскими городами стало доступным для всех граждан. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, москва, михаил мишустин, калининградская область, калининград

Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде

09:37 05.08.2020 (обновлено: 11:03 05.08.2020)
3098
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПоезд на вокзале Калининграда
Поезд на вокзале Калининграда
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Калининградом и другими российскими городами стало доступным для всех граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Это направление было недоступно с 6 апреля из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.
С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Сейчас это решение отменили.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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