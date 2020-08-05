На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит"

К утру 6 августа в юго-западных районах Приморья начнутся дожди. Днем сильные, местами очень сильные, дожди быстро распространятся на южную половину края. В отдельных районах ожидаются грозы, на побережье – сильный ветер, похолодает на 2-4 градуса.

Как сообщает Сахалинское УГМС, на область тайфун начнет влиять днём 7 августа, когда выйдет на север Японского моря. "На юге Сахалина ожидается очень сильный дождь, ветер усилится до 20-25 м/с. Ненастная погода сохранится в ночь на 8 августа, а днём с отходом циклона будет постепенно прекращаться дождь и ослабевать ветер. Пятого августа было составлено штормовое предупреждение об ухудшении погоды в связи с предполагаемым выходом циклона", - указано в сообщении.