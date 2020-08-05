На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит"

Тайфун "Хагупит" во вторник обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, власти эвакуировали более 380 тысяч жителей. "Хагупит" стал четвертым в этом году тайфуном, достигшим Китая. Ранее российские синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на 6 августа из-за выхода ослабевшего тайфуна на акваторию Японского моря.
"В ночь на четверг тайфун "Хагупит"… выйдет уже в стадии обычного циклона на север Желтого моря и нанесет максимальный удар северной половине Корейского полуострова. В первой половине дня циклон выйдет в северо-западную часть Японского моря и направится… к юго-восточному побережью Приморья", - говорится в сообщении Примгидромета.
К утру 6 августа в юго-западных районах Приморья начнутся дожди. Днем сильные, местами очень сильные, дожди быстро распространятся на южную половину края. В отдельных районах ожидаются грозы, на побережье – сильный ветер, похолодает на 2-4 градуса.
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"В пятницу, 7 августа, циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении и к концу дня выйдет на юго-запад Охотского моря. Далее он промчится вблизи Курильских островов. В Приморье в пятницу ночью на востоке края еще сохранятся сильные, местами очень сильные дожди. На западе и юго-западе края начнут прекращаться", - отмечают синоптики.
Во Владивостоке ближайшей ночью начнется дождь, ожидается сильный ветер. В пятницу осадки прекратятся.
Как сообщает Сахалинское УГМС, на область тайфун начнет влиять днём 7 августа, когда выйдет на север Японского моря. "На юге Сахалина ожидается очень сильный дождь, ветер усилится до 20-25 м/с. Ненастная погода сохранится в ночь на 8 августа, а днём с отходом циклона будет постепенно прекращаться дождь и ослабевать ветер. Пятого августа было составлено штормовое предупреждение об ухудшении погоды в связи с предполагаемым выходом циклона", - указано в сообщении.