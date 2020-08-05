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У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:05
гумвд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, москва, происшествия

У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей

09:05 05.08.2020
14596
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
В полицию во вторник с заявлением о краже обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что с 18 мая и до 16 июля некто перевел на неустановленный счет с его счета в банке более 6 миллионов рублей. Позднее неизвестный похитил со счета его матери еще более 24 миллионов рублей, заявил мужчина.
"Общий материальный ущерб составил более 31 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку.
Доллары США
4 августа, 08:19
У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов
16542851914
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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