У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей

В полицию во вторник с заявлением о краже обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что с 18 мая и до 16 июля некто перевел на неустановленный счет с его счета в банке более 6 миллионов рублей. Позднее неизвестный похитил со счета его матери еще более 24 миллионов рублей, заявил мужчина.