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В Москве еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 185 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса

09:05 05.08.2020 (обновлено: 09:12 05.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 185 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1329 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 184 969", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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