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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 29,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 29,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 246... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 29,4 миллиона тестов на коронавирус

09:02 05.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 29,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 246 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 29,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 246 685 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 232 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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