https://ria.ru/20200805/1575382196.html
Российские мусульмане скорбят в связи с жертвами при взрыве в Бейруте
Российские мусульмане сочувствуют народу Ливана из-за взрыва в Бейруте, а также молятся о душах погибших и здоровье пострадавших, заявил председатель Совета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:50
2020-08-05T08:50
религия и мировоззрение
религия
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равиль гайнутдин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские мусульмане сочувствуют народу Ливана из-за взрыва в Бейруте, а также молятся о душах погибших и здоровье пострадавших, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
"Выражаю свои искренние соболезнования в связи со взрывом в порту города Бейрута, повлекшим за собой множество человеческих жертв, сотни ранений и увечий, масштабные разрушения. Ливан постигло поистине общенациональное горе и потрясение", - говорится в сообщении Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
По его словам, мусульмане России "выражают сочувствие и искреннее сопереживание народу Ливана", скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких.
"Поистине, все мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. Мы молим Всевышнего Аллаха о милости к душам погибших, об исцелении потерпевших и терпении тем, кого постигла утрата", - подытожил Гайнутдин.