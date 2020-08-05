Российские мусульмане скорбят в связи с жертвами при взрыве в Бейруте

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские мусульмане сочувствуют народу Ливана из-за взрыва в Бейруте, а также молятся о душах погибших и здоровье пострадавших, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

"Выражаю свои искренние соболезнования в связи со взрывом в порту города Бейрута, повлекшим за собой множество человеческих жертв, сотни ранений и увечий, масштабные разрушения. Ливан постигло поистине общенациональное горе и потрясение", - говорится в сообщении Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

По его словам, мусульмане России "выражают сочувствие и искреннее сопереживание народу Ливана", скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких.