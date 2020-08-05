Историк рассказал о цинизме США и Великобритании во Второй мировой войне

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новые документы, рассекреченные Службой внешней разведки России и касающиеся работы легендарной "Кембриджской пятерки" в годы Второй мировой войны, красноречиво говорят о том, какой лживой и циничной была политика США и Великобритании в отношении Франции, считает историк отечественной разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Новые документы, рассекреченные Службой внешней разведки России и касающиеся работы легендарной "Кембриджской пятерки" в годы Второй мировой войны, красноречиво говорят о том, какой лживой и циничной была политика США и Великобритании в отношении Франции, считает историк отечественной разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов

Ранее СВР в преддверии 100-летия российской внешней разведки передала "Российской газете" три важнейших документа периода Второй мировой войны, которые были добыты членами "Кембриджской пятерки" Кимом Филби и Джоном Кернкроссом из британского Центра расшифровки правительственной связи Блетчли-парк.

"Эти документы, прежде всего, говорят о том, какие мощные позиции были у нашей разведки в Великобритании во время войны, и не где-нибудь, а в самом святилище секретов, каким был Блетчли-парк", - отметил Долгополов в беседе с РИА Новости. "И здесь обязательно надо сказать о личностях Кима Филби и Джона Кернкросса. Они были образцом беззаветного служения России, основанного не на деньгах, а сугубо на идеологической основе, на глубочайшем доверии к нашей стране", - добавил он.

Унижение Франции

По словам Долгополова, эти рассекреченные документы Блетчли-парка были исключительно важными. "Они очень характерные. Подобраны так, что проливают свет на весь смысл политики Великобритании в отношении не только Франции, но и в отношении других союзников Лондона", - сказал собеседник агентства.

"Возьмем, как мне кажется, самый главный из этих документов – трехстраничный документ о впечатлениях лидера движения "Сражающаяся Франция" генерала де Голля от визита в Лондон, где тот провел переговоры с Черчиллем за несколько дней до высадки англосаксонских сил в Нормандии – то, что мы называем открытием Второго фронта", - сказал Долгополов.

По его словам, в письме, направленном в представительство Франции в Китае , говорится, что в британской столице де Голль узнал, что президент США Рузвельт не одобряет идеи проведения каких бы то ни было трехсторонних переговоров – США, Великобритании и Франции. Из письма также следует, что де Голль был недоволен тем, что на их с Черчиллем переговорах в Лондоне не было представителей США.

"В результате американцы тогда унизили французов, поставили их перед фактом: будет высадка на вашу землю, и все. То есть, США видели во Франции сателлита, если называть вещи своими именами", - говорит Долгополов.

"Вообще Черчилль относился к де Голлю лучше, чем Рузвельт – тот просто презирал генерала, который совсем не собирался безоговорочно принимать диктат ни Вашингтона, ни Лондона. Рузвельт не хотел, чтобы де Голль возглавил Французский Комитет Национального освобождения. Американцы хотели сделать руководителем комитета послушного генерала Анри Жиро. Но Жиро проиграл свою политическую схватку де Голлю", - добавил собеседник агентства.

В том же письме де Голль высказывает тревогу относительно того, что Рузвельт устами своего главнокомандующего Эйзенхауэра сообщил, что деньги, которые собираются выпускать французы, будут признаны только тогда, когда к власти на французской земле придет законное правительство. "Но возникает вопрос – а какое правительство в то время американцы считали законным? Правительство Виши? Наверное, да. Но это значит, что правительство де Голля Вашингтон не намеревался признавать", - отметил Долгополов.

Прозорливость де Голля

"Меня, признаюсь, поразило, как в других рассекреченных сейчас документах де Голль прозорливо выражает обеспокоенность позицией Америки и Англии по вопросу миропорядка после окончания войны. Де Голль выступает против того, чтобы какая-то одна страна, прежде всего США, в меньшей степени Великобритания, были владычицами мира. Де Голль говорит о том, чтобы все были равны, чтобы, например, арабская нефть принадлежала не только США, но чтобы ею были обеспечены и другие державы-победительницы", - сказал Долгополов.

По его мнению, изучая эти документы, можно понять, почему СССР в войну признал и поддержал именно де Голля.

"Во-первых, в отличие от Жиро это был самостоятельный игрок, который выступал за равное участие союзников в войне и не расстилался перед Вашингтоном и Лондоном. Во-вторых, де Голль первым из всех французов понял, что надо сотрудничать с той страной, которая несет наибольшее бремя битвы с гитлеровцами. И поэтому он сразу делает "ход конем" – перебрасывает своих летчиков из Африки и создает полк "Нормандия-Неман". Тем самым показывает, на чьей он стороне. Вспомните – да, американцы осуществляли рискованные поставки Советскому Союзу по ленд-лизу, но была ли хоть одна американская часть, которая воевала бы на Восточном фронте?" - пояснил Долгополов.

"И я уверен, что, исходя из этих стратегически важных документов, которые советская разведка доставляла на стол Сталину, советский лидер понимал, что Москве надо делать ставку на де Голля. И Сталин сделал эту верную ставку. Он еще в 1943 году приглашал де Голля в Москву, но тот из-за тяжелой стратегической обстановки смог попасть в СССР годом позже. Сталин тогда провел с де Голлем в общей сложности 15 часов за столом переговоров - немыслимое количество времени, потраченное во время войны на генерала становящейся на ноги французской армии", - сказал собеседник агентства.

"И точность выбора Москвы проявилась уже после ухода Сталина из жизни – когда одним из первых деяний де Голля на посту президента Франции стал мужественный шаг в виде выхода из военной организации НАТО . Де Голль не забыл американцам и англичанам, как те унизили его страну в войну. И я должен сказать, что с тех пор такого самостоятельного французского политика в новейшей истории не было", - добавил Долгополов.

Информация не для союзников

По его словам, новые документы показывают и циничную половинчатость в отношении Англии к союзникам.

"Советскому Союзу сообщалось только то, что англичане считали для себя нужным сообщить, и никогда не говорилось, что это данные перехвата и дешифровки. Указывались другие, самые разные ложные источники. Разве так поступают настоящие союзники? К истории плохо применимы слова "если бы", но если бы англичане в годы войны делились бы с СССР тем, что их криптоаналитикам удавалось добыть, то десятки, а может, и сотни тысяч жизней советских солдат и офицеров удалось бы спасти", - сказал Долгополов.

"Проникнуть в тайну "Энигмы" англичанам еще в 1938 году помогали польские криптографы. Возможно, расчет Варшавы строился на том, что Англия поможет защитить Польшу от ее оккупации Германией . Ну и что, сильно помогла Британия полякам в 1939 году?" - отметил он.

Лондон, у которого был ключ к немецкой шифровальной машине "Энигмы", не поделился им с американцами, добавил собеседник агентства. "Но и это еще не все. Англичане в войну взломали и французские шифрокоды, после чего читали переписку того же де Голля – это видно из первого документа, о которых мы говорим. Но в первые годы после войны в армии США использовались шифровальные машины, в основе которых лежали франко-швейцарские разработки. То есть не исключено, что англичане проникли и в американские секреты", - говорит Долгополов.

Обнародование нынешних документов лежит в русле публикаций Россией архивных материалов, которые дают объективную и правдивую информацию о событиях Второй мировой войны, отметил он.

"Мы не принимаем ложь, которую в нас бросают пачками, а убедительно и доказательно рассказываем о том, как было на самом деле", - сказал он. "Я надеюсь, будут рассекречены и другие документы, связанные с работой Кима Филби и других членов " Кембриджской пятерки ", - заключил Долгополов.