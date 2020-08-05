В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества

"Существует мнение, что наш организм усваивает полезные компоненты из фруктов и овощей лучше, когда мы получаем их из соков. Но пищеварительная система устроена так, чтобы без труда обрабатывает и клетчатку, получая из нее все необходимое", - говорится в материалах. Эксперты указывают, что, если выжать из свежего фрукта или овоща сок, удаляется клетчатка, и в результате получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара.

"Сахароза (белый сахар) состоит из глюкозы и той же фруктозы. Употребление в избыточном количестве фруктозы так же вредит организму, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара. Это связано с особенностями метаболизма фруктозы", - говорится в сообщении. Кроме того, фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу преобразуется в жир.

Эксперты также указывают, что свежевыжатые соки рекомендуется употреблять в течение 15-20 минут после приготовления, поскольку многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, а вследствие воздействия пищевых кислот может наблюдаться эрозия зубной эмали. Поэтому после употребления фруктов или фруктовых соков рекомендуется прополоскать рот обычной чистой питьевой водой для снижения кислотности.

Кроме того, свежевыжатый сок содержит фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой ЖКТ и резкие колебания уровня глюкозы в крови; поэтому соки не рекомендуется пить на голодный желудок.

Эксперты также отмечают потенциальную опасность соковой диеты, а также на ошибочность мнения о том, что она способствует похудению и выводу токсинов. "Теория детокс-диеты заключается в том, что, давая организму отдохнуть, можно компенсировать свой ежедневный нездоровый образ жизни и очиститься. Эта логика основана на чувстве вины. Здесь упускается тот факт, что лучший способ детоксикации организма - забота о своих естественных системах детоксикации на ежедневной основе", - говорится в сообщении.