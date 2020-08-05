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В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков
Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:32
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РИА Новости
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россия, роскачество, общество

В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков

08:40 05.08.2020 (обновлено: 12:32 05.08.2020)
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© Фото : Pixabay / rawpixelЯблочный сок
Яблочный сок
© Фото : Pixabay / rawpixel
Яблочный сок. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества.
"Существует мнение, что наш организм усваивает полезные компоненты из фруктов и овощей лучше, когда мы получаем их из соков. Но пищеварительная система устроена так, чтобы без труда обрабатывает и клетчатку, получая из нее все необходимое", - говорится в материалах. Эксперты указывают, что, если выжать из свежего фрукта или овоща сок, удаляется клетчатка, и в результате получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара.
"Сахароза (белый сахар) состоит из глюкозы и той же фруктозы. Употребление в избыточном количестве фруктозы так же вредит организму, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара. Это связано с особенностями метаболизма фруктозы", - говорится в сообщении. Кроме того, фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу преобразуется в жир.
Эксперты также указывают, что свежевыжатые соки рекомендуется употреблять в течение 15-20 минут после приготовления, поскольку многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, а вследствие воздействия пищевых кислот может наблюдаться эрозия зубной эмали. Поэтому после употребления фруктов или фруктовых соков рекомендуется прополоскать рот обычной чистой питьевой водой для снижения кислотности.
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Кроме того, свежевыжатый сок содержит фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой ЖКТ и резкие колебания уровня глюкозы в крови; поэтому соки не рекомендуется пить на голодный желудок.
Эксперты также отмечают потенциальную опасность соковой диеты, а также на ошибочность мнения о том, что она способствует похудению и выводу токсинов. "Теория детокс-диеты заключается в том, что, давая организму отдохнуть, можно компенсировать свой ежедневный нездоровый образ жизни и очиститься. Эта логика основана на чувстве вины. Здесь упускается тот факт, что лучший способ детоксикации организма - забота о своих естественных системах детоксикации на ежедневной основе", - говорится в сообщении.
Лучшим способом поддержания здорового веса и очистки своего организма является сбалансированное ежедневное питание, а не короткие экстремальные диеты, указывает Роскачество.
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