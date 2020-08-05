Минтруд объяснил порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

"К сфере полномочий Минтруда России относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы. Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещен. Приобретение иностранного гражданства — это основание для увольнения с госслужбы", — сообщили в министерстве.