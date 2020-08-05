Минтруд объяснил порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Получение действующим государственным служащим иностранного гражданства считается основанием для увольнения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о новом алгоритме проверки статуса иностранного резидента у соискателей на место госслужащего. Также сообщалось о массовой проверке на наличие двойного гражданства всех депутатов Госдумы, сенаторов, руководящих работников министерств, ведомств и госкорпораций.
"К сфере полномочий Минтруда России относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы. Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещен. Приобретение иностранного гражданства — это основание для увольнения с госслужбы", — сообщили в министерстве.
В ведомстве создали механизм проверки сведений о гражданстве. По закону взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок уполномочена Генеральная прокуратура.
В июле депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов попросил профильные комитеты проверить некоторых чиновников на наличие двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.
Эта тема впервые затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в апреле. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить Парфенова на наличие американского гражданства. Тот, в свою очередь, заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть гражданство других стран.
Позднее глава комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сообщил, что к депутатам от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства.