Кравчука призвали не искать "острых ощущений" после слов о статусе Крыма

"Вопрос Крыма в соответствии с волеизъявлением крымского народа закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Видимо, бывшему украинскому президенту захотелось острых ощущений, коли он заговорил о российском Крыме", - сказал РИА Новости Мурадов.

Он отметил, что недопустимо ставить под вопрос территориальную целостность России, закрепленную в конституции. "Для Крыма и крымчан это имеет первостепенное значение. Это гарантия того, что любые лица, посягающие на наши конституционные принципы, получат законный и жесткий ответ", - подчеркнул Мурадов.