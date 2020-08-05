https://ria.ru/20200805/1575381511.html
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:10
2020-08-05T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире