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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек

08:10 05.08.2020 (обновлено: 17:48 05.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации
Врачи обходят пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи обходят пациентов в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 700 647 человек, вылечились 11 083 012 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 18 480 000.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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